近年、深刻な不漁が続いている新潟県村上市・三面川のサケ。4月13日、毎年恒例の放流式が行われましたが、今年はサケの稚魚が足りない異常事態が発生しています。村上市は今後サケの養殖にも挑戦し、サケ文化を死守する考えです。

地元児童が参加し、行われたサケの放流式。放流を前に、子どもたちに伝えられたのはサケをめぐる深刻な現状です。



【三面川鮭産漁業協同組合 佐藤克雄 代表理事組合長】

「本当に困っている。例年だと800万匹のサケの赤ちゃんを放流するが、今年はなんと100分の1」



近年、深刻な不漁が続いている三面川のサケ。



【三面川鮭産漁業協同組合 平田茂伸 副組合長（去年）】

「（漁の解禁日は）向こうの落としとこっちの落とし2つ、両方でゼロ。ゼロは初めて」



かつては、例年2～3万匹だった漁獲量が去年は1400匹あまりと激減。



それに伴い、放流する数もかつての800万匹から、去年は13万匹。今年は7万匹と激減。海水温の上昇が主な要因と見られています。



こうした状況の中、4月13日は放流式を行うための苦肉の策として…



【松村道子アナウンサー】

「今回の放流式では、初めてサケだけではなく、サクラマスの稚魚も同時に放流されます」



2万500匹の放流のうち500匹をサケ、2万匹をサクラマスで対応しました。この状況を学んでいる子どもたちは…



【児童】

「かわいいし、大事にしたい」



大事にしたいふるさとのサケ文化。



今年放流された多くはサクラマスでしたが、子どもたちがバケツから手を離す際に込めたのはやはり、サケへの思いです。



【児童】

「元気に育って帰ってきてほしい」



【児童】

「減ってしまうと新潟の伝統は消えてしまうと思うので、やはり帰ってきてほしい」



【児童】

「（Q.村上にとってサケはどんなもの？）宝物だと思う」



【三面川鮭産漁業協同組合 佐藤克雄 代表理事組合長】

「4年後、戻ってくるサケもいる。少ないが、それらのサケに期待しながら、4年後にまた戻ってくることを願わずにはいられない」



海水温の上昇という手のつけようの事態を前にしても、「サケが三面川に帰る限り、先人がつないだ文化を守る」と話す佐藤組合長。



【三面川鮭産漁業協同組合 佐藤克雄 代表理事組合長】

「これだけ『サケ、サケ』と叫んでいる町は日本中、世界中どこにもない」



サケの遡上を願うと同時に、現在、サケの養殖事業に向けて準備を進めている村上市。



存続へ…サケ文化は今、正念場を迎えています。