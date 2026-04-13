4月12日昼過ぎ、新潟市内のパチンコ店で面識のない30代男性客が置き忘れた現金4000円などが入金されたパチンコ店専用のICカード1枚を盗んだ疑いで、32歳の男が緊急逮捕されました。

窃盗（万引き）の疑いで緊急逮捕されたのは、新潟市東区東明に住む会社員の男(32)です。



男は4月12日午後2時16分頃から19分頃までの間、新潟市東区のパチンコ店の店内で、面識のない30代男性客が置き忘れたパチンコ店専用のICカード1枚を盗んだ疑いが持たれています。



事件は被害を受けた男性から警察に被害届が出されたことで発覚。防犯カメラの映像などから、男の犯行を特定し、逮捕に至りました。



警察によりますと、ICカードには現金4000円とスロットで使われるメダル66枚分がチャージされていて、男は男性がカードから目を離した約3分間で犯行に及んだとみられるということです。



警察の調べに対し、男は「私がやったことに間違いありません」と容疑を認めていて、警察は男がICカードを盗んだ動機や経緯を詳しく調べています。