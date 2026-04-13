俳優の米倉涼子さん（50）が、ドイツ・ベルリンで開催された“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』（6月12日全国公開 配給：キノフィルムズ）のワールドプレミアに参加しました。

世界初上映の地に選ばれたベルリンは、マイケル・ジャクソンさんにとって特別な意味を持つ街。西ベルリンの壁近くで『バッド・ワールド・ツアー』の西ベルリン公演を開催し、壁の向こう側にいた東ベルリンの市民までもが“音”を求めて集まり、その光景は音楽が国境を越える力を持つことを象徴したといわれています。

歴史が刻まれた地で行われたワールドプレミアには、マイケル役を演じたマイケル・ジャクソンさんの実の甥でもあるジャファー・ジャクソンさんら、豪華キャストたちが集結。

また、プレミア会場ではマイケル・ジャクソンさんに関するファン向けの展示や体験型コンテンツが楽しめる『Michael Experience』も展開されました。

■マイケル・ジャクソンの魅力について語る

マイケルさん好きの米倉さんは、ゲストとして参加。黒いシックなドレス姿でレッドカーペットに登場し、「誰もが愛するマイケル・ジャクソン、世界中が注目しているマイケル・ジャクソンの晴れやかなファーストプレミアに参加できることになってとてもうれしいですし、やっぱり皆さんが本当にマイケル・ジャクソンを愛しているんだということを肌で感じます」と、笑顔を見せました。

米倉さんは『Michael Experience』にも訪れたそうで、「その世界の中に入り込めたりとか、自分たちがムービーの中に入るアクティベーションもあったりして、いろいろ楽しいです。あと、一緒にマイケル・ジャクソンと踊れる、ポーズを取れるみたいなところもあったりしました。すごく気合入ってるなと、そして皆フレンドリーに楽しんでいる姿が味わえました」と、感想を話しました。

そして、マイケル・ジャクソンさんの魅力について「ファッション性とか、自由になりたい思いとか、すごく苦しかった思いとか、そういうところを超えて人から注目される、それを弾みにしているところが素晴らしいなと思いました」と、語りました。

レッドカーペットへの参加後、作品を鑑賞した米倉さんは「本当に（本物の）マイケル・ジャクソンを観ているかのようで、彼に再び命が吹き込まれたように感じました。その時代に自分たちが立っているような感覚でした」と、コメントしました。