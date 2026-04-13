今年、創立８０周年を迎えたベースボール・マガジン社は記念すべき年に、野球ファン垂涎のスペシャル企画をお届けする。その第１弾が、元中日監督の落合博満氏（７２）によるトークショー「落合博満 野球噺」だ。４月２６日の午後１時から東京・虎ノ門のニッショーホールで開催される。

落合氏は１９７８年のドラフト３位でロッテ入団。３年目の８１年に首位打者に輝くと、翌８２年には史上最年少で３冠王に。８５、８６年には２年連続、史上最多となる３度目の３冠王を成し遂げた。

８７年に中日へ移籍、８９年には史上初の両リーグ打点王、翌９０年には史上初の両リーグ本塁打王。その後、巨人、日本ハムでも活躍し、数々の栄光を残した。現役引退後、中日の監督としては、８年間でリーグ優勝４度、日本一１度達成。すべてのシーズンで３位以上、Ａクラス入りを遂げ、ドラゴンズの黄金期を築いた。

選手、監督として日本プロ野球の一時代を飾ったレジェンドによる、貴重なトークイベント。チケットはローソンチケットにて税込６６００円で発売中だ。

来場者全員にオリジナルベースボールカードをプレゼント。また、直筆サイン入りベースボールカードを抽選で１０名にプレゼントする。さらには会場でしか買えない「週刊ベースボールオリジナルカプセルトイ」を販売する。詳細はベースボール・マガジン社の公式ホームページまで。