ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「ママ会来ますよね？」行きたくないけど断ったらバレるよね…行って… 「ママ会来ますよね？」行きたくないけど断ったらバレるよね…行ってみると夫の職業自慢大会!? 引っ越し後のママ友付き合いの苦悩 「ママ会来ますよね？」行きたくないけど断ったらバレるよね…行ってみると夫の職業自慢大会!? 引っ越し後のママ友付き合いの苦悩 2026年4月13日 21時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 引っ越してきた当初は、迎え入れてくれてありがたいと感じていた愛実さん。でも3ヶ月も経つと、だんだんグループの空気が見えてきたようです。高いランチ代に、話題は毎回夫自慢…。このままモヤモヤした気持ちだけでは終わらない予感がしませんか…？>>【まんが】暴走するママ友(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】暴走するママ友 5万円で責められた上にベビー用品まで…思い入れのある物を守りたくて涙が【私が義妹と縁を切った理由 Vol.38】 心が削られる言葉に無理な要求…これ全部、私に当てはまる【夫から脱却できますか？ Vol.41】