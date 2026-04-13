サンダー、スパーズ、ピストンズが60勝超え／2025－26レギュラーシーズン最終順位表

4月13日（現地時間12日、日付は以下同）。NBAの2025－26レギュラーシーズンは最終日を迎え、全30チームが82試合の公式戦を終えた。

今シーズンは王者オクラホマシティ・サンダーがウェスタン・カンファレンスならびにNBAベストの64勝18敗をマーク。続いてウェスト2位のサンアントニオ・スパーズが62勝20敗、イースタン・カンファレンスではデトロイト・ピストンズが1位の60勝22敗と、3チームが60勝超え。

その一方で、計8チームが勝率33.3パーセント以下でフィニッシュ。『ESPN Insights』は、1シーズンに8チームがこのケースで終わるのは史上初と報じている。

今シーズンの最終順位表は下記のとおり。各カンファレンス1位から6位で終えたチームは19日からスタートする「NBAプレーオフ2026」へ進出。そして7位から10位で終えた各カンファレンス4チームは、第7、第8シード獲得をかけて、15日から18日に一発勝負の「プレーイン・トーナメント2026」へ臨む。



※%=パーセント、★=プレーオフ進出、*=プレーイン参戦

◆■2025－26レギュラーシーズン最終順位表

＜ウェスタン・カンファレンス＞



１位 オクラホマシティ・サンダー★（64勝18敗／勝率78.0%）



２位 サンアントニオ・スパーズ★（62勝20敗／勝率75.6%）



３位 デンバー・ナゲッツ★（54勝28敗／勝率65.9%）



４位 ロサンゼルス・レイカーズ★（53勝29敗／勝率64.6%）



５位 ヒューストン・ロケッツ★（52勝30敗／勝率63.4%）



６位 ミネソタ・ティンバーウルブズ★（49勝33敗／勝率59.8%）



７位 フェニックス・サンズ*（45勝37敗／勝率54.9%）



８位 ポートランド・トレイルブレイザーズ*（42勝40敗／勝率51.2%）



９位 ロサンゼルス・クリッパーズ*（42勝40敗／勝率51.2%）



10位 ゴールデンステイト・ウォリアーズ*（37勝45敗／勝率45.1%）



11位 ニューオーリンズ・ペリカンズ（26勝56敗／勝率31.7%）



12位 ダラス・マーベリックス（26勝56敗／勝率31.7%）



13位 メンフィス・グリズリーズ（25勝57敗／勝率30.5%）



14位 サクラメント・キングス（22勝60敗／勝率26.8%）



15位 ユタ・ジャズ（22勝60敗／勝率26.8%）

イースト首位に立ったピストンズのカニングハム[写真]=Getty Images

＜イースタン・カンファレンス＞



１位 デトロイト・ピストンズ★（60勝22敗／勝率73.2%）



２位 ボストン・セルティックス★（56勝26敗／勝率68.3%）



３位 ニューヨーク・ニックス★（53勝29敗／勝率64.6%）



４位 クリーブランド・キャバリアーズ★（52勝30敗／勝率63.4%）



５位 トロント・ラプターズ★（46勝36敗／勝率56.1%）



６位 アトランタ・ホークス★（46勝36敗／勝率56.1%）



７位 フィラデルフィア・セブンティシクサーズ*（45勝37敗／勝率54.9%）



８位 オーランド・マジック*（45勝37敗／勝率54.9%）



９位 シャーロット・ホーネッツ*（44勝38敗／勝率53.7%）



10位 マイアミ・ヒート*（43勝39敗／勝率52.4%）



11位 ミルウォーキー・バックス（32勝50敗／勝率39.0%）



12位 シカゴ・ブルズ（31勝51敗／勝率37.8%）



13位 ブルックリン・ネッツ（20勝62敗／勝率24.4%）



14位 インディアナ・ペイサーズ（19勝63敗／勝率23.2%）



15位 ワシントン・ウィザーズ（17勝65敗／勝率20.7%）

【動画】今シーズン最終日のリキャップはこちら





