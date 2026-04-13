13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円安の5万6560円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては57.23円高。出来高は3184枚となっている。



TOPIX先物期近は3723ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.01ポイント安で推移。



○主要先物価格・22時00分時点



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 56560 -20 3184

日経225mini 56560 -20 65431

TOPIX先物 3723 -6 6838

JPX日経400先物 33655 -70 183

グロース指数先物 736 -1 354

東証REIT指数先物 売買不成立



株探ニュース