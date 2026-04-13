　13日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比20円安の5万6560円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万6502.77円に対しては57.23円高。出来高は3184枚となっている。

　TOPIX先物期近は3723ポイントと前日比6ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.01ポイント安で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56560　　　　　 -20　　　　3184
日経225mini 　　　　　　 56560　　　　　 -20　　　 65431
TOPIX先物 　　　　　　　　3723　　　　　　-6　　　　6838
JPX日経400先物　　　　　 33655　　　　　 -70　　　　 183
グロース指数先物　　　　　 736　　　　　　-1　　　　 354
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース