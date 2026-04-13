◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）

【京成杯＝レース評価・Ａ】レースのラスト３ハロンは１１秒７、１１秒３、１１秒７。すべてが１１秒台だったのは過去１０年では、ダノンデサイルが勝った２４年（１１秒９、１１秒３、１１秒６、勝ち時計２分０秒５）に続いて２度目。明らかに先行有利の流れをグリーンエナジーが４角１０番手から差し切った。１角で後方のインのラチ沿いを確保。４角をコースロスなく回り、うまく外へ出せたことが大きな勝因ではあったが、脚があるからこそできる芸当だった。

勝ち時計１分５９秒３で自身の上がりは３３秒８。皐月賞までに中山の芝２０００メートル戦で走破時計を２分を割って、上がり３３秒台をマークした馬は３頭目で、過去には１６年報知杯弥生賞１着のマカヒキ（１分５９秒９、上がり３３秒６）と２４年葉牡丹賞３着のリトルジャイアンツ（１分５８秒８、上がり３３秒９）がいる。後者は長期休養があって現在２勝クラスだが、葉牡丹賞で先着を許した２頭はともに現オープンで、自身も今後に出世が見込める素質馬。前者はトライアル勝利後、皐月賞２着、日本ダービー１着とクラシックの主役を張った。

グリーンエナジーも世代上位を狙える脚力を持つとみていい。テンションに課題が残るだけに、本番と同じ舞台で結果を出せたことは好材料だ。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

グリーンエナジー Ｇ

マテンロウゲイル Ａ

【報知杯弥生賞ディープインパクト記念＝レース評価・Ａ】京成杯に続いて４着だったタイダルロックを物差しにしよう。両レースともに直線で窮屈になってスムーズさを欠いたが、勝ち馬との差はともに０秒４。レースレベルは同等か。

勝ったバステールはかなり奥がありそう。勝負どころで終始外からかぶせられる厳しい位置。それでも４角を回って、馬体を接触させながら突っぱねて進路を取ると、Ｇ２・３着、Ｇ１・３着の実績がある２、３着馬をまとめてかわした。時計、着差に派手さはないが、並外れた根性と抜け出す時の加速は一流の証明だ。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

バステール Ａ

ライヒスアドラー Ａ

アドマイヤクワッズＡ

【朝日杯フューチュリティＳ＝レース評価・Ａ】前走重賞勝ち馬７頭は過去１０年で最多の１７年８頭に次ぐ。レースレベルの比較が難しいが、パントルナイーフが勝った東京スポーツ杯２歳Ｓとこのレースが双璧とみる。

勝ったカヴァレリッツォは先行したダイヤモンドノットがラスト４００メートルからの１ハロン１１秒２で粘り込もうとしたところを馬群をさばいて内から抜けての差し切り。重馬場での勝ち時計は良で行われた２年前（勝ち馬ジャンタルマンタル）を０秒６上回る。２、５着馬はその後にそれぞれ自身重賞２勝目をマーク。強敵相手に勝ち切った内容は“２歳王者”にふさわしい。

【該当レースから出走予定の各馬評価】

カヴァレリッツオ Ａ

アドマイヤクワッズＡ

リアライズシリウスＢ

※評価は上位順にレースはＡ〜Ｃ、馬別はＧ〜Ｃとなります。