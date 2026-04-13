【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 0−2 鹿島アントラーズ（4月12日／Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ）

【映像】鈴木優磨と川崎DFが衝突

自ら突っ込んだのか。それとも妨害行為なのか。鹿島アントラーズのFW鈴木優磨と川崎フロンターレのDF山原怜音の接触を巡り、ファンの間で賛否が巻き起こっている。

4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が開催され、川崎と鹿島が対戦。試合はアウェイの鹿島が2点を奪い、完封勝利を収めて首位を堅持した。

0ー0で迎えた前半終了間際、川崎が右サイドでパスを回し、ゴールへの道筋を探ろうとしていた時だった。山原がタッチライン際のMF伊藤達哉にボールを預け、インナーラップを仕掛ける。すると、進路にいた鹿島の鈴木と激突。165cmのDFは顔を抑えてピッチに倒れ込んでしまった。

状況を察知した伊藤がボールをコート外に出して試合が中断される。主審が山原に駆けつける中、鈴木はジェスチャーで何もしていないことをアピール。マイボールのスローインで再開させようとボールを取りに行ったが、頭部を痛めた山原の状態確認を主審が行う時間となった。

その間、鈴木は山原からぶつかってきたことを身振り手振りで主張し、川崎のDF丸山祐市は、それをなだめていた。

解説・佐藤寿人氏は「手はそれほど入っているようには見えません。山原の進行方向に（鈴木の）身体がぶつかったというふうには見える。（鈴木の）手が出ていると笛吹いてもおかしくないですけど」と言及した。

鈴木は山原が立ち上がったことを確認。スローインを投げて試合を再開させようとするも、副審に止められ、川崎に返球することを命じられた。不服そうにボールを味方に投げ、MF三竿健斗からGKスベンド・ブローダーセンにロングキックを送って試合再開となった。

この接触について、SNS上ではファンの意見が真っ二つに。「自ら鈴木優磨に向かっといてファールアピールは意味わからん」「優磨にフィジカルコンタクトで負けて吹っ飛ばされただけじゃん」「優磨が避けなきゃいけないのは余計に意味わからん」「なんで優磨が悪いみたいになってんだよ」「相手が勝手に優磨に突っ込んで転んだら、鹿島ボールでよくない？」というようなものが見られた。

その一方で、鈴木のオブストラクション（進路妨害）を主張する声もあがり「鈴木優磨さんは、試合に熱くなるのはいいんだけど、相手の進行方向にわざわざ移動して、顔面に肩当てるのは良くないと思う」「相手へのリスペクトがなってない」「今のはオブストラクションで優磨のファールだわな」と考えるファンもいるようだ。

競技規則によると、「オブストラクション（進路妨害または相手選手の進行を遅らせる）とは、選手が自分の体を不正に使って、相手選手がボールに近づいたり、プレーしたりするのを妨げること」と定義されている。今回の事象では、主審は鈴木のファウルと判断しなかったものの、試合再開の方法を含めて判断の難しいシチュエーションとなった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）