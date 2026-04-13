女優の綾瀬はるかが１３日放送の日本テレビ系「しゃべくり００７ 綾瀬はるか大号泣！同級生＆共演者が語る“ラブレターＳＰ”」（月曜・午後９時）に出演。１３年前に自身が主演した大河ドラマスタッフとの再会に涙する一幕があった。

２０１３年放送のＮＨＫ大河ドラマ「八重の桜」で「幕末のジャンヌ・ダルク」と呼ばれた新島八重を演じた綾瀬。当時、ＮＨＫで美術進行を担当していた佐藤有紀さんとは１年間、ほぼ一緒にいたような濃密な時間を過ごした間柄。「ケム子」、「八重ちゃん」と呼び合っていたという。

この日、「クイズ！私のこと覚えてますか？」の企画に名前を伏せ、洋服も普段着ないようなデザインのものを着用して登場の佐藤さんのことを「もちろん覚えてました」と笑顔を見せて的中の綾瀬。

「スタジオが本当にほんわかすると言うか。多分、みんなが（綾瀬に）うっとりしてたと思います」と話した佐藤さんが「私も八重ちゃんにすっかり心を奪われた１人です。今でも（震災のあった）会津を毎年訪れてくれてありがとう。今まで言えなかったけど本当に大好きです」としたためた“ラブレター”を読み上げると、大粒の涙を流しながら「ありがとうございます。うれしいです」と綾瀬。「涙が勝手にあふれてしまいました」と感謝していた。