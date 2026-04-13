◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）

皐月賞に有力馬のリアライズシリウスを送り出す手塚貴久厩舎＝美浦＝。同日に行われる福島牝馬Ｓにも２頭出しで臨む。

カネラフィーナ（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父フランケル）は、重賞初挑戦の中山金杯で４着に敗れ、未勝利戦からの連勝が４で止まった。手塚久師は「右回りだともたれる」と振り返る。今回も右回りがポイントとなりそうだ。１週前追い切りは美浦・Ｗコースで６ハロン８１秒８―１１秒３と、上々の時計をマーク。状態面に不安はない。「中山金杯で４着に来るくらいだから、それなりには走ると思います。期待しています」と意気込む。

もう１頭はブラウンラチェット（牝４歳、美浦・手塚貴久厩舎、父キズナ）。フォーエバーヤングの半妹という魅力的な血統をもつが、阪神ＪＦ以降は５戦連続で掲示板外と苦戦が続く。「馬が自信を持てていない感じがする」とトレーナーは気をもむ。前走は１３着と振るわなかったが、逃げて残り２００メートルまで見せ場を作った。「少しきっかけはつかめたかな」と前を向く。「競馬に参加できるような内容なら」と、東北の地での前進を望んだ。