金運を下げる「付き合ってはいけない人」の特徴。1つでも当てはまるなら早めに距離を取って！
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の金運育成コラム。今回は“やってはいけない”をテーマに、金運を下げる人間関係について解説します。
どんな人と出会い、どんな付き合い方をするかで、未来は大きく変わっていくもの。金運も同じで、人を介してあなたの手元に入っていきます。出会う人、親しく交流する人で、お金の流れが変わるのです。
では、どんなタイプの人が“付き合ってはいけない人”なのか、一緒に考えていきましょう。金運アップコラム、今回は「付き合ってはいけない人」についてお話しします。
・尊敬できる上司やクライアント
・気前のいいお金持ち
・フェアな実業家
いかがでしょうか？
気持ちよく働ける環境からは、堅実な金運が育っていきます。
篤志家、太っ腹な人の周りにも、金運がこぼれます。リッチな実家、親戚なども、手厚いサポートが期待できますね。また、利益を正しく配分してくれるビジネスも有望でしょう。
では、金運を下げるつながりとは？
・尊敬できない上司やクライアント
・ケチなお金持ち
・アンフェアな実業家
どちらも、長くは一緒にはいられないでしょう。
1つでも、当てはまるなら、できるだけ早く上手に距離を取っていきましょう。
さて、ここでお気付きだと思います。
大事なのは、心地よさなのです。あなたが気分よく過ごせる相手は、ツキも金運も上げてくれます。あなたを不愉快にさせたり、ポテンシャルを下げたりする人は、ツキも金運も下げるのです。
・グチ、悪口が多い人
・否定的な人
・できない言い訳をする人
・決断に時間がかかる人
・好き嫌い、注文が多い人
パッと頭に浮かべただけでも、“滞る感じ”がしませんか？
金銭感覚のズレにも、注意を払いましょう。
金銭感覚がピッタリ合う人との交流は、心地よいもの。でも、ずっとそれだけでは、金運は頭打ちになってしまいます。できるだけ、あなたよりもお金の流れがいい人との接点を増やしていきましょう。
月に1回くらいなら、頑張れるのでは？ あなたよりも節約家の人との交流も、よい引き締めになります。たまには、ちょっとぜいたくをしてみたり、ケチってみたりして、揺らぎを起こしてみて。お金が動き出すことに気付くでしょう。
また、こんなタイプの人とは注意して付き合いましょう。
・個別の会計時に、必ず、あなたよりも先に支払う人
・持ち物、バッグや靴が傷んでいる、汚れている人
・お財布を簡易なジッパー袋などで代用している人
・集金などで、よれよれのお札を出す人
・時間にルーズな人
自分の会計を先に済ませる人は、責任回避の傾向が強いでしょう。ただ、みんなで割るべきものを先に支払ってくれるような人なら、安心して付き合えます。仮に、後から集金されたとしても、お金のやりとりで問題は起こりにくいはず。
持ち物を大事にしない人は、お金も大事にしません。お財布を持たない人も増えていますが、多くの場合、金運を捨てていると考えて。
人に渡すお金は、その人の分身です。よれよれでいいと思っている段階で、お察しで。時間は、見えない財産です。遅刻の常習犯と一緒にいても、お金は出ていくばかりに。
大きな手の持ち主は、生活力があります。そばにいるだけで、活力をもらえそう。武骨な印象の手も同様です。
逆に、小さな手の持ち主は、つかむものも少ないと言われています。そこで、ちょっとあなたから流れを作るのです。ドリンクをごちそうする、端数を払うなど、ちょっと先方に得をもたらして。すると、金運が動き出すでしょう。繊細な印象の手の持ち主は、お金への執着が低め。利害関係のない付き合い方をするのがよさそう。
あなたらしさを損なう関係は遠ざけて、金運を上げていきましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)
付き合う人、付き合い方で未来は大きく変わる運は、人が運んできます。
どんな人と出会い、どんな付き合い方をするかで、未来は大きく変わっていくもの。金運も同じで、人を介してあなたの手元に入っていきます。出会う人、親しく交流する人で、お金の流れが変わるのです。
金運を上げる人間関係NGを考える前に、金運を上げてくれる人間関係について考えてみましょう。
・尊敬できる上司やクライアント
・気前のいいお金持ち
・フェアな実業家
いかがでしょうか？
気持ちよく働ける環境からは、堅実な金運が育っていきます。
篤志家、太っ腹な人の周りにも、金運がこぼれます。リッチな実家、親戚なども、手厚いサポートが期待できますね。また、利益を正しく配分してくれるビジネスも有望でしょう。
では、金運を下げるつながりとは？
金運を下げる人間関係まず、「金運を上げる」の逆を考えましょう。
・尊敬できない上司やクライアント
・ケチなお金持ち
・アンフェアな実業家
どちらも、長くは一緒にはいられないでしょう。
1つでも、当てはまるなら、できるだけ早く上手に距離を取っていきましょう。
さて、ここでお気付きだと思います。
大事なのは、心地よさなのです。あなたが気分よく過ごせる相手は、ツキも金運も上げてくれます。あなたを不愉快にさせたり、ポテンシャルを下げたりする人は、ツキも金運も下げるのです。
・グチ、悪口が多い人
・否定的な人
・できない言い訳をする人
・決断に時間がかかる人
・好き嫌い、注文が多い人
パッと頭に浮かべただけでも、“滞る感じ”がしませんか？
金銭感覚のズレにも、注意を払いましょう。
金銭感覚がピッタリ合う人との交流は、心地よいもの。でも、ずっとそれだけでは、金運は頭打ちになってしまいます。できるだけ、あなたよりもお金の流れがいい人との接点を増やしていきましょう。
月に1回くらいなら、頑張れるのでは？ あなたよりも節約家の人との交流も、よい引き締めになります。たまには、ちょっとぜいたくをしてみたり、ケチってみたりして、揺らぎを起こしてみて。お金が動き出すことに気付くでしょう。
また、こんなタイプの人とは注意して付き合いましょう。
・個別の会計時に、必ず、あなたよりも先に支払う人
・持ち物、バッグや靴が傷んでいる、汚れている人
・お財布を簡易なジッパー袋などで代用している人
・集金などで、よれよれのお札を出す人
・時間にルーズな人
自分の会計を先に済ませる人は、責任回避の傾向が強いでしょう。ただ、みんなで割るべきものを先に支払ってくれるような人なら、安心して付き合えます。仮に、後から集金されたとしても、お金のやりとりで問題は起こりにくいはず。
持ち物を大事にしない人は、お金も大事にしません。お財布を持たない人も増えていますが、多くの場合、金運を捨てていると考えて。
人に渡すお金は、その人の分身です。よれよれでいいと思っている段階で、お察しで。時間は、見えない財産です。遅刻の常習犯と一緒にいても、お金は出ていくばかりに。
さらに金運をアップさせるには手を見ましょう。
大きな手の持ち主は、生活力があります。そばにいるだけで、活力をもらえそう。武骨な印象の手も同様です。
逆に、小さな手の持ち主は、つかむものも少ないと言われています。そこで、ちょっとあなたから流れを作るのです。ドリンクをごちそうする、端数を払うなど、ちょっと先方に得をもたらして。すると、金運が動き出すでしょう。繊細な印象の手の持ち主は、お金への執着が低め。利害関係のない付き合い方をするのがよさそう。
あなたらしさを損なう関係は遠ざけて、金運を上げていきましょう。
文：章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）
雑誌やWeb、書籍など幅広い媒体で占いや心理テストの執筆・監修を手掛ける。All About「大人のための星占い」「幸せのカルテ」、GINZA「開運レター占い」など連載を多く持ち、著書も多数。西洋占星術、周易、手相、数秘術、ダイスやカード占い、しぐさや言葉グセの研究など守備範囲は広め。All About 占いガイド。
(文:章月 綾乃（占術研究家・心理テストクリエーター）)