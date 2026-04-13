2007年6月に惜しまれつつ59歳で亡くなったエドワード・ヤン監督の長編デビュー作「海辺の一日 4Kレストア」が7月10日からBunkamuraル・シネマ渋谷宮下、角川シネマ有楽町、シネマート新宿ほかで順次公開されることが決まった。日本の一般劇場で公開されるのは初めてのことだ。

1983年に発表された同作品は、台湾ニューシネマの胎動を告げる最初期の重要作として、国際的に高く評価されながら日本では広く観客に届けられる機会のなかった“幻”の傑作。13年ぶりに再会した2人の女性の会話を起点に、封じ込められていた記憶と人生の層が波のように立ち返ってくる壮大なドラマだ。

作品は、「恐怖分子」（1986年）、「クーリンチェ（漢字表記は牛偏に古、嶺街）少年殺人事件」（1991年）、「ヤンヤン 夏の想い出」（2000年）へと至るエドワード・ヤン監督の長編デビュー作であると同時に、後にウォン・カーウァイ作品などを通じて世界的撮影監督となるクリストファー・ドイルの長編デビュー作でもある。

仏時間5月12日に開幕する第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門に、「寝ても覚めても」（2018年）、「ドライブ・マイ・カー」（2021年）に続いて最新作「急に具合が悪くなる」の出品が決まるなど、今や“世界のハマグチ”と言っても過言ではない濱口竜介監督（47）は「海辺の一日」の日本初の一般劇場公開決定について「エドワード・ヤンのビッグ・バン。始まりにもかかわらず、まるで『これが最後』かのような衝迫すら感じる。既にすべてがここにある。やつれてなお、生気を漲（みなぎ）らせるシルヴィア・チャンの表情と、髪が、何より心に残る」とコメントを寄せた。

8月21日からはBunkamuraル・シネマ 渋谷宮下で「恐怖分子 デジタルリマスター」の上映も決定。台北という都市を舞台に、人々の孤独と偶然、そして静かに連鎖していく破滅の気配を描き出した一編。エドワード・ヤン監督のファンにはたまらない夏になる。