【明治安田J1百年構想リーグ】川崎フロンターレ 0−2 鹿島アントラーズ（4月12日／Ｕｖａｎｃｅとどろきスタジアム ｂｙ Ｆｕｊｉｔｓｕ）

【映像】GKの動きの逆をつく技ありPK

これぞ常勝軍団のエースだ。鹿島アントラーズのFW鈴木優磨が、昨季のリベンジ達成となるPK成功で貴重な先制点をもたらした。千両役者の働きに、ファンも歓喜している。

4月12日に明治安田J1百年構想リーグの第10節が開催され、川崎フロンターレと鹿島が対戦。試合はアウェイの鹿島が2点を奪い、完封勝利を収めて首位を堅持した。

鹿島をけん引する背番号40が勝負強さを発揮したのは、0ー0で迎えた53分のことだ。自陣でのCKからのシュートカウンターを起点にPKを獲得。鈴木がキッカーを担当した。

鈴木はボールの前に立ち、まっすぐ後ろに下がって、深く息を吐く。主審のホイッスルが鳴ると、細かく横に移動。さらに小刻みなステップでボールに近づき、GKの動きを確認して、ゴール右下隅に蹴り込む。ボールはポストのギリギリをかすめ、川崎のGKスベンド・ブローダーセンの逆を突いてネットを揺らした。

先制点を決めた鈴木はゆっくりと駆け出し、ゴール裏の川崎サポーターに向かって両手を広げながらドヤ顔を披露。味方と歓喜を共有した後、息を吐き、両膝立ちになり右手を天に突き上げた。

解説・佐藤寿人氏は「前半はなかなかチャンスがない中で、プレッシャーのかかるシーンになりましたよね。しっかりと集中して助走に入り、最後は顔を上げて動くブローダーセンを見ながら逆を突きました」とコメントした。

第5節の東京ヴェルディ戦ぶりとなるPKゴールに、ファンもSNS上で「さすがー！」「鈴木優磨が冷静にGKの重心の変化を見て逆に蹴り込んだ」「PKも上手いのかよ」「優磨ありがと！」「PK上手くなったなぁ」「安定してた！ナイス優磨」「やる時は必ずやる漢！」「それが鈴木優磨じゃァァァ！」「さすがPKうめえな」「キーパーの動きを見極めた冷静な駆け引き、コース選択と精度が完璧なPK」と興奮している。

また、ファンはゴールパフォーマンスについても反応。「鈴木優磨が相手サポーター側のネットを揺らす瞬間が大好きだ」「カードにならない範囲でくそ煽ってておもろ」「鈴木優磨、ゴール後川崎サポを煽ってると思うけどこれはイエローとちゃうの？」という声も見られた。

噛み締めるようにPK成功を喜んだ鈴木は、試合後のフラッシュインタビューで「昨年にブローダーセン選手に（PKを）止められてすごく悔しい思いをしていたので、絶対に決めてやるという思いを持っていた。今日はリベンジできて良かったです」と秘めた思いを明かした。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）