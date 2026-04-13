上白石萌音、ニューアルバム『bouquet』のリリースを東京ガーデンシアター公演で発表

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10月5日に歌手デビュー10周年を迎える上白石萌音が4月11日、デビュー作品と同じく“映像作品にまつわる楽曲を歌う”というテーマのニューアルバム『texte』の発売を記念したスペシャルライブ『Mone Kamishiraishi “yattokosa” 26 《texte》』（全4公演）の最終公演を東京・東京ガーデンシアターで開催した。

■鹿児島凱旋ライブ、初主催野外フェスの開催も決定

デビュー時よりその歌声は高く評価され、特に自身がヒロインの声を務めた映画『君の名は。』の主題歌のひとつ「なんでもないや（movie ver.）」のカバーは、歌手としてのイメージをセンセーショナルに届けた上白石萌音。

そしてこの10年、カバーとオリジナルと、様々な曲を歌い鍛え上げられたその歌唱力が、この東京公演でも存分に披露された。

ライブの終盤では、10周年の集大成となるオリジナルアルバム『bouquet』をこの秋にリリースすることを発表。さらに、地元・鹿児島での凱旋ライブ、横浜で初主催野外フェスを開催することも明かした。

「『bouquet』というアルバムを作っています。そして鹿児島と赤煉瓦パークでライブがあります。赤煉瓦パークのほうには私の大好きな人たちを呼びまくります！ 私による私のためのフェスが開催されます！」と興奮気味に語ると、会場は大きな拍手に包まれた。

続けて「10年でこんなにもたくさん出会いがあって、たくさんの方が力を貸してくださって、本当に夢のようなことが起きています。今日も会場には、お世話になった方々、これからお世話になる方々からたくさんのお花をいただいていて、けどお花を差し上げたいのはこちらの方だという気持ちです。楽曲提供していただくことは、一輪ずつ花を、命を託していただいているようなことに思っていて、それをキュッと束ねて皆さんのもとに感謝を込めてお返しするという意味で、アルバムに『bouquet』という名前をつけました」と語った。

鹿児島凱旋ライブ『Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME』は9月20・21日に鹿児島・西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ）で行われ、初日はスペシャルゲストとのツーマンライブ、2日目はワンマンライブを開催。

横浜で行われる初主催野外フェス『Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL』には、2日間で約10組のゲストが登場する。その他、アルバム、ライブの詳細は追って発表される。

PHOTO BY 田中聖太郎

■ライブ情報

『Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for HOME』

9/20（日）鹿児島・西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ） ※ツーマンライヴ

9/21（月・祝）鹿児島：西原商会アリーナ（鹿児島アリーナ） ※ワンマンライヴ

『Mone Kamishiraishi 10th Live《bouquet》for ALL』

10/3（土）神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ

10/4（日）神奈川・横浜赤レンガパーク野外特設ステージ

■関連リンク

上白石萌音10周年サイト

https://sp.universal-music.co.jp/kamishiraishi-mone/10thanniversary/

上白石萌音 OFFICIAL SITE

https://kamishiraishimone.com/