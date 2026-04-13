◆第２３回福島牝馬Ｓ・Ｇ３（４月１９日、福島競馬場・芝１８００メートル＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権）

デビューから７戦７連対と抜群の安定感を誇るジョイフルニュース（牝４歳、美浦・大竹正博厩舎、父ロードカナロア）が、初めて重賞に挑む。昨年の秋華賞に登録していたが、除外で出走はかなわず。半年を経て、ついに重賞のステージに上がる時が来た。

オープン初戦の東風Ｓでは、牡馬混合戦で重賞好走馬もいるなか、１番人気に支持された。正攻法で十分に見せ場をつくったが、首差及ばず２着。悲観する内容ではなく、力を示した。

今回は３度目の１８００メートルだが、２５年７月の２勝クラス（函館）で勝っている。小回りコースも問題なくこなしている。

鞍上は初勝利を挙げた２４年１２月以来、２度目のタッグとなる大野拓弥騎手＝美浦・フリー＝。９日の１週前追い切りで久々にコンタクトを執ったジョッキーは「しっかりと動けていたし、感触は良かったと思います。やっぱり乗りやすいです。楽しみです」と成長を実感した。

デビュー戦以外、６戦連続で１番人気。Ｇ１好走馬もいるが、重賞初タイトルをつかむには絶好のチャンスだ。