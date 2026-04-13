ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【エブリィセレクト】目元の美しさを引き出す「アイリスト」培った技… 【エブリィセレクト】目元の美しさを引き出す「アイリスト」培った技術を全国の舞台で披露《長崎》 【エブリィセレクト】目元の美しさを引き出す「アイリスト」培った技術を全国の舞台で披露《長崎》 2026年4月13日 21時4分 NIB長崎国際テレビニュース リンクをコピーする みんなの感想は？ エブリィセレクトは、まつ毛エクステなどで目元の美しさを引き出す「アイリスト」の女性です。 培った技術を全国の舞台で披露しました。 ※詳しくは動画をご覧ください リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【ヴェルカ】日本代表同士の対決も「北海道に勝利でCS進出1番乗り」西地区の優勝マジック“6”に《長崎》 【日焼け対策】春の紫外線に注意！ 「今からできる対応策」皮膚科やドラッグストアで調査《長崎》 【天気】14日「雨の一日」夕方には一時間に16ミリ以上のやや強い雨になるところも《長崎》 関連情報（BiZ PAGE＋） 仏壇, 住宅, リハビリ, 金属加工, 大学, 上田, 墓, 老後, デイサービス, 在宅医療