免疫細胞は、細胞同士で連携して病原菌と戦っています。免疫ホルモン（サイトカイン）は、そのチームワークを強化する因子で、多く分泌されると連携がよくなり、全身の免疫力もアップするといわれています。しかし、疲れや痛みなどの肉体的ストレス、緊張や不安などの精神的ストレスの2つが蓄積すると、免疫ホルモンの働きが低下してしまいます。免疫ホルモンが減少すると、疲れがたまって、さらなるストレスを呼び、悪循環にはまってしまいます。

免疫力アップさせる大きな鍵を握っているのが自律神経です。自律神経のうち、交感神経はアドレナリンという物質を分泌し、顆粒球の数と働きを調節しています。一方、副交感神経はアセチルコリンという物質を分泌して、リンパ球の働きを調節しています。そして、両者はバランスを取りながら働いています。

しかし、ストレスがかかると交感神経が優位になり、顆粒球が過剰に増え、活性酸素も増加します。顆粒球は、体内で主に外から侵入した細菌と戦いますが、役割を終えると、臓器や血管などの粘膜上で、活性酸素を放出しながら死んでいきます。つまり、過剰に増えると、活性酸素も大量に発生し、広範囲で組成破壊を引き起こし、体調不良を引き起こす原因になるのです。

自律神経のバランスをよくするには、呼吸を整えるのがおすすめです。呼吸は、交感神経が優位の時には早くなり、副交感神経が優位の時にはゆっくりとしたリズムになります。深く吸い込み、ゆっくり吐き出すことを繰り返すと、酸素が十分に取り込まれたという情報が自律神経に到達し、副交感神経が活性化してリラックスすることができます。（監修：健康管理士一般指導員）