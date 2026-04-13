アメリカ軍は、日本時間の13日午後11時からホルムズ海峡を“逆封鎖”すると発表しました。世界各国の船にも影響が及ぶ可能性があり、中国も自制を求めました。

■トランプ大統領、ホルムズ海峡の「逆封鎖」を宣言

イランとの協議「打ち切り」から一夜明け、日本時間13日午前10時すぎ、トランプ大統領は…。

トランプ大統領

「やつら（イラン）が交渉に戻るか気にしないし戻らなくても構わない」

イランがホルムズ海峡の封鎖を続けていることにも…

トランプ大統領

「イランは海峡を開放する約束だったのにしなかった。ウソをついたんだ」

そして…

トランプ大統領

「（海峡の）封鎖を実行する。あす10時（日本時間13日午後11時）からだ。他の国々も関与しイランは石油を売れなくなる。非常に効き目があるだろう」

■米側の6条件…イラン側が拒否か

アメリカの大統領がホルムズ海峡の「逆封鎖」を宣言するという衝撃の発言。前日までの交渉でも、この海峡の扱いが大きな争点となっていたことが明らかになってきました。

アメリカ政府当局者によると、アメリカ側はイランがウランの濃縮活動を止めることに加え、ホルムズ海峡の完全開放やイランが通航料を徴収しないことなど6つの条件を要求。しかしイラン側は拒否し協議は打ち切られました。（※米政府当局者による）

これを受けて、トランプ氏は海峡の逆封鎖を宣言。アメリカ軍も日本時間の13日午後11時から、イランの港を全て“出入り禁止”にすると発表しました。

■米・イラン軍のやりとりか “緊迫”音声

そして現地ではすでに、アメリカとイランのつばぜり合いが始まっています。

わたしたちは、ホルムズ海峡の近くにとどまる船が傍受した無線の音声を入手しました。傍受したのは日本時間11日。アメリカ軍の軍艦が海峡に強行突入し、イラン軍が阻止しようとした際のやりとりとみられます。

（11日 ホルムズ海峡付近で録音とされるイラン当局の警告か）

「いかなる軍艦も領海の通過は許可されていない。この一帯で軍艦を確認すれば、警告なしに発砲する。聞こえたか？どうぞ」

（米軍の返答か）

「我々はオマーン領海の通過を続ける方針で、妨害を受ければ自衛する」

一触即発の状況に近づくホルムズ海峡。トランプ氏はまた、日本などを名指しし「協力しようとしない」と不満を表明しました。

■日本政府の対応は？ 木原官房長官は言及避ける

海峡封鎖に参加を求められることはないのか、日本政府は…

木原官房長官（13日午前）

「国際社会と連携をしながら外交的取り組みを進めていくことに尽きます」

木原官房長官は言及を避けましたが、政府内では「封鎖は国際法違反では」と慎重な意見が出ています。

■中国政府「関係諸国は冷静さと自制を保つべき」

また、アメリカ軍による封鎖は中国の船も影響を受ける可能性がありますが、中国政府は自制を求めました。

中国外務省報道官

「この問題を解決する道は、速やかな停戦と戦争の終結にある。関係諸国は冷静さと自制を保つべきだ」

■イラン政権幹部「今のガソリン価格を楽しんでくれ」

危機の高まりを受けて、原油価格は再び上昇。これにイランの政権幹部は…

イラン・ガリバフ国会議長（ガリバフ氏SNSより）

「今のガソリン価格を楽しんでくれ。いわゆる『封鎖』とやらで、すぐに4〜5ドルという価格が恋しくなるぞ」

わざわざトランプ氏がいるワシントンのガソリン価格が入った地図を示し、アメリカの強硬姿勢を皮肉りました。

■海峡「逆封鎖」 トランプ大統領の真意は？

本来避けたいガソリン価格の高騰を招いた、「海峡の逆封鎖」。攻撃か、交渉か、トランプ大統領の真意はどちらにあるのでしょうか。

トランプ氏の特徴について、アメリカメディアの担当記者は…

米メディア「Newsmax」ホワイトハウス担当

「トランプ大統領はよく『戦略的曖昧さ』を使います。ある発言の1時間後にはSNSで別のことを言うでしょ？」

一貫しない発言も、相手に手の内を読ませず、交渉を有利に進めるための戦略だといいます。

アメリカ軍の「海上封鎖」も交渉再開に向けた布石なのか。来週に迫る停戦期限に向け、駆け引きが激しさを増しています。