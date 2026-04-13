厩務員からジョッキーに転身した大井競馬の新人・西優哉騎手（２６）＝大井・澤厩舎＝が１３日、大井１Ｒでファイストス（牝５歳、大井・須田）でデビューを果たし、７着だった。

８年越しの夢をかなえた。第９６期騎手候補生として教養センターに入所したが減量に苦しみ、デビュー直前に退所。社台ファーム勤務や厩務員として働く中でジョッキーへの憧れが再燃し、６度目の挑戦で騎手になった。初陣は道中２番手で運び、直線で伸びるも７着に終わった。

騎乗後はレース映像を何度も見返していたルーキーは「自分もタイトに回れなかった。手応えもあんまりで…いろいろ重なって仕方ないのかな」と反省。自身の初騎乗については「まだ５０点ですね。思っていたよりレースに乗ると疲れるなと思ったので体力づくりと、馬の間隔もイメージしていたより広かったので修正したい」と冷静に振り返った。

昨晩は緊張してなかなか寝付けなかったという西。念願の騎手としての馬上からの景色は「無事に終わってホッとしました。見える景色も違うし、お客さんが入っているのはプレッシャーもあり、ちょっと緊張しました。頑張ったかいがありました」と白い歯を見せた。誘導馬に騎乗している妻・里奈さんに導かれて馬場入りし、「（いつもと）またちょっと違ったものがありましたね。また頑張らないとなと改めて思いました」とはにかむ。目標は東京大賞典を勝つこと。遅咲きの桜が今、咲き始めた。

西優哉（にし・ゆうや）１９９９年６月２６日生まれ、２６歳。長野県出身。大井・沢佳宏厩舎所属。１５７センチ、５０キロ。血液型ＡＢ。勝負服は白、黒袖赤一本輪、黒鋸歯形。