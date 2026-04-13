LILY BROWN×Crocsで楽しむ春夏♡華やか別注クロッグ特集

足元から気分を上げたい方に♡LILY BROWNとCrocsのコラボレーションシューズが登場しました。アイコニックなクロッグに華やかなデザインをプラスした特別モデルは、デイリーからお出かけまで幅広く活躍。さらにカスタマイズも楽しめるのが魅力です。春夏コーデを格上げしてくれる注目アイテムをチェックしてみてください♪

存在感抜群の別注クロッグ♡

「Bae Iridescent Clog」は13,310円（税込）、カラーはLAV、サイズは22.0～25.0cm。

虹色に輝くイリディセント加工が特徴で、光の角度によって表情が変わるデザインです。約6cmの厚底ソールで自然にスタイルアップしながら、軽量で快適な履き心地を実現しています。

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華やかデザインの主役シューズ

「Super Bae Wedding Party」は15,950円（税込）、カラーはBLK、サイズは22.0～25.0cm。

グリッターとフェイクパールをあしらったデザインで、足元を一気に華やかに演出。安定感のあるラグソールと立体的なミッドソール構造で、デザイン性と機能性を両立しています。

カスタマイズも楽しめる♡

両モデルともJibbitz™チャームに対応しており、自分好みにカスタマイズ可能。

全国10店舗ではチャームの限定販売も実施され、自由に組み合わせてオリジナルの一足を作れます。※チャームは無くなり次第終了となります。

足元から春夏を楽しむ

LILY BROWNとCrocsのコラボは、ファッション性と快適さを兼ね備えた特別な一足♡シンプルコーデにプラスするだけで、旬のスタイルが完成します。

自分らしいカスタマイズも楽しみながら、春夏のおしゃれを思いきり楽しんでみてください♪