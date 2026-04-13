＜かまちょ旦那＞37．1度の熱で早退したいらしい…保育園児でもお迎えにならないよ！何と返信する？
朝は元気に仕事に向かっても、途中で体調が悪くなることもあるでしょう。仕事を早退することになれば、家族に連絡をする場合も。ママスタコミュニティのあるママも旦那さんからLINEがきたのですが、その熱が……。
『旦那から、熱が37.1度あるとLINEがきました。保育園でもお迎え連絡にならないような発熱で仕事を早退してこようとする旦那に何て返信したらいいですか？』
旦那さんから、熱があるとのLINEがきました。でも体温を測ると37.1度。保育園で対応は異なるでしょうが、お迎えにならないのでは？ と投稿者さんは思ってしまったようです。ただ、旦那さんは熱があることを訴えていますから、何か返信をした方がよさそうですね。ほかのママたちなら、どのような返事をするのでしょうか。
社交辞令的に「お大事に」
『微熱なので大丈夫よ』
『「お大事に」と返す』
『「無理しないでね」でいいんじゃない。社交辞令で』
旦那さんの平熱がどのくらいなのかはわかりませんが、37.1度はママたちにとって微熱と思えるようです。しかし、旦那さんは会社を早退したいようです。この程度であれば早退の必要がないという意味合いの返事をするのもよさそうですね。ただ熱はそれほど高くなくとも、ほかにも症状があるかもしれません。あとは旦那さんや職場の判断に任せるようにしてもよいのでしょう。投稿者さんとしては「お大事に」「無理しないで」など、一般的に使われるようなフレーズで返信しておくのも手ではないでしょうか。
仮病ではないことを確認
『｢熱で早退するなら病院に行ってみたら？｣と絵文字もスタンプもなしで返信かな』
『帰ってきてもいいけれど、ゲームしないで病人らしく過ごしてね。徹底的に病人モードで過ごしてもらう』
旦那さんは会社を早退したいのでしょうから、その希望を叶えてあげましょう。ただ、病院に行って医師の診察を受けたり家に帰っても布団で寝たりするなど、早退をした人らしい行動をとってもらいたいですね。もしゲームをしていたり、普段と同じように過ごしたりしているならば、旦那さんは仮病だったことになります。そうなると、今後同じくらいの熱が出ても、早退は許されないのでしょう。今後のためにも旦那さんにはきちんと話しておく必要がありそうです。
LINEは既読スルー
『無視。うちの旦那なんて37度にいかなくても、普段の平熱が低いからとかなんとか騒いで休みたがる』
今回の旦那さんの場合、高熱とはいえず微熱になるのでしょう。早退をしてもらうと、今後同じことが起きるかもしれません。場合によっては、普段よりもわずかに熱が上がっただけで大騒ぎをする可能性も。その度に会社を早退したり休んだりするのは好ましくないでしょうから、今回のLINEには返事をしないのもアリかもしれませんね。体調が悪化して旦那さんから何度もLINEがくるような場合には早退をしてもらいますが、今の時点ではもう少し様子を見てもよさそうです。
家族として、妻として優しい言葉かけをしておくとよいかも
『旦那ってカマチョというか37度でも高熱みたいなフリするよね』
『内心は「は？ それだけの熱で？」と思いつつ、「大丈夫？ 仕事頑張れなさそうなの？ 無理しすぎないで気をつけて帰ってきてね」とLINEでは優しく心配している風を装う』
旦那さんが多少の熱でも投稿者さんにLINEをしてくるのは、会社を早退したいことのほかにも、熱があると優しく接してもらえる、心配してもらえるといった気持ちが働いてのことかもしれません。「かまってちゃん」の場合には、その傾向も強くなるのでしょう。旦那さんの性格によっても対応は違ってくるでしょうが、心配していることを伝えると、旦那さんも満足するのではないでしょうか。投稿者さんの本心は「は？ 何を言っているの？」だとは思いますが、旦那さんの気持ちに寄り添うのも有効かもしれませんね。