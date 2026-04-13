元宝塚歌劇団星組トップスターの湖月わたるが１３日、大阪市内で、退団２０周年公演「ＴＵＭＢＬＥＷＥＥＤ（タンブルウィード）」（１１月６〜８日＝宝塚バウホール、１２〜１４日＝東京・よみうり大手町ホール、１８〜１９日＝愛知・御園座）の取材会に出席した。

第１部は、湖月がかついて演じた伝説の女性ガンマン、カラミティ・ジェーンの波乱の人生を朗読とダンス、歌でつづる。共演は彩凪翔と声優の朴璐美。第２部の「Ｓｈｏｗ Ｔｉｍｅ」では、湖月と関わりの深い安蘭けい、紫苑ゆう、柚希礼音、朝海ひかる、真風涼帆が日替わりでゲスト出演。トークや、なじみ深いナンバーを披露する。

２００６年に退団した湖月は「宝塚を退団してからの方が早く感じる。変わっていないのは、舞台に対する情熱。退団した時はまさか、２０年後もこういうふうに、ステージで表現できるとは思っていなかった」と、２０年を振り返った。

湖月は「お客様の心に触れられるような…魂を揺さぶられるような、背中をポンッと押して差し上げるような作品になるように魂を込めたい」と意気込んだ。