小松菜は2025年より20円ほど安く、今がお買い得となっています。

【写真を見る】取り出しやすく使いやすい！小松菜の冷凍方法

小松菜が安い！農家が教えるおすすめの食べ方

訪ねた都内の青果店では、白菜は半分で108円、レタスも1個108円でした。さらに小松菜は…

買い物客

「100円はしなかったはず。お手頃だと思います」

小松菜は1袋86円と、2025年より20円ほど安いといいます。

「安さ」の秘密を探るべく、小松菜を育てる農園にやってきました。

江戸川小松菜 小原農園 小原英行 代表

「冬場に育ってきたものですが、春先になり最後成長が早くなり、ものすごい収量が大量にできる。消費者は安くていいものが手に入りやすい時期」

大量にできるから大量に出回り、安くなるということです。

まさに今は小松菜の季節。おすすめの食べ方は「生」だそうです。

Nスタ

「すごい水分量。口に入れた瞬間に甘みを感じる」

冷凍保存でお得に！保存する際のポイントは?

井上貴博キャスター:

小松菜は、家庭では安いうちに冷凍保存をするのがお得です。

【小松菜の冷凍方法】（30日間を目安に保存可能）

▼洗って切る（一口大）

▼水気を切る

▼保存袋に入れてそのまま冷凍

管理栄養士の渥美まゆ美さんによると「保存袋をたいらにして冷凍するのがポイント。取り出しやすく、使いやすい」ということです。

冷凍することで組織が壊れて、味が染みやすくなります。

また、ほうれん草の場合は注意が必要で、渥美さんは「シュウ酸（えぐみの元）が多いので、ゆでてから冷凍保存へ」としています。