いま小松菜が安い！農家のおすすめの食べ方は「生」 安いうちに冷凍保存でお買い得に【Nスタ】
小松菜は2025年より20円ほど安く、今がお買い得となっています。
小松菜が安い！農家が教えるおすすめの食べ方
訪ねた都内の青果店では、白菜は半分で108円、レタスも1個108円でした。さらに小松菜は…
買い物客
「100円はしなかったはず。お手頃だと思います」
小松菜は1袋86円と、2025年より20円ほど安いといいます。
「安さ」の秘密を探るべく、小松菜を育てる農園にやってきました。
江戸川小松菜 小原農園 小原英行 代表
「冬場に育ってきたものですが、春先になり最後成長が早くなり、ものすごい収量が大量にできる。消費者は安くていいものが手に入りやすい時期」
大量にできるから大量に出回り、安くなるということです。
まさに今は小松菜の季節。おすすめの食べ方は「生」だそうです。
Nスタ
「すごい水分量。口に入れた瞬間に甘みを感じる」
冷凍保存でお得に！保存する際のポイントは?
井上貴博キャスター:
小松菜は、家庭では安いうちに冷凍保存をするのがお得です。
【小松菜の冷凍方法】（30日間を目安に保存可能）
▼洗って切る（一口大）
▼水気を切る
▼保存袋に入れてそのまま冷凍
管理栄養士の渥美まゆ美さんによると「保存袋をたいらにして冷凍するのがポイント。取り出しやすく、使いやすい」ということです。
冷凍することで組織が壊れて、味が染みやすくなります。
また、ほうれん草の場合は注意が必要で、渥美さんは「シュウ酸（えぐみの元）が多いので、ゆでてから冷凍保存へ」としています。