京都府南丹市立園部小学校付近で行方不明になった同小６年の安達結希（ゆき）君（１１）の捜索で、府警は１３日、南丹市内の山林で子どもとみられる遺体を発見した。

上下の服装の色は安達君が着ていた服と似ているという。府警は安達君の可能性もあるとみて、１４日にも司法解剖を行い、身元や死因を調べる。

府警によると、遺体は同小から南約２キロにある山林で、あおむけの状態で見つかった。濃紺のフリースとベージュの長ズボンを着用し、靴は履いていなかった。小柄で成人ではないとみられるが、詳細な年齢や性別は不明という。死後相当の期間が経過しているとみられる。府警は１３日午前から約５０人態勢で市内を捜索し、午後４時４５分頃に発見したという。

発見現場とみられる付近では同日夜、山林につながる林道付近から通行が規制され、捜査員らがライトを照らして周辺を調べる様子が見られた。着衣の乱れの有無や、遺体の発見場所を捜索した理由について、府警は「捜査に支障がある」などとして明らかにしなかった。

府警や同小などによると、安達君は３月２３日午前８時頃、校舎から約２００メートル手前で家族の車から降りた後、行方がわからなくなったという。午前８時３０分から同小であった出欠確認時に姿がなく、担任が不在に気付いた。同小には防犯カメラが２か所あったが、安達君とみられる姿は映っていなかった。

この日は卒業式で慌ただしかったこともあり、学校側から安達君の母親への欠席確認の連絡は、午前１１時５０分頃まで遅れた。同小は「あってはならないことで、重大な責任を感じている」としていた。

翌２４日は終業式だったが、旅行に行く予定だったといい、学校側には安達君の家族から、行方不明になる前の時点で「欠席する」との連絡があったという。

府警は２５日に安達君の顔写真や当日の服装などを公開し、情報提供を呼びかけてきた。捜索には警察官ら延べ約１０００人を投入し、地元消防や安達君の親族らも加わった。

３月２９日、学校から西に約３キロの山中で親族が安達君の通学かばんを発見。今月１２日には、学校から南西約６キロの山中周辺の捜索で、子ども用とみられる黒い靴が見つかった。安達君が履いていた黒いスニーカーと特徴が似ており、府警がＤＮＡ型鑑定などで確認を進めている。

通学かばんや靴が見つかった場所や経緯には、不可解な点もある。かばんがあったのは、自宅の方向と異なる峠道で、同小から子どもの徒歩で約１時間の場所だった。地元住民も「ごく一部の地元の人しか通らない場所。なぜそこにかばんが……」と首をかしげた。靴の発見場所は、かばんがあった場所から直線距離で約５キロも離れていた。