お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品（33）が13日に自身のYouTubeチャンネルを更新。ものまねタレント・長州小力（54）が道交法違反容疑で調べを受けている件について言及した。

今回は人気企画「1人賛否」を行うことに。最近のネットニュースについて「偏った意見は言いたくない」とし“賛否”をまじえて持論を展開するというもので「全部コント」だとしている。今回は「長州小力、信号無視＆無免許運転疑いで書類送検」を取り上げた。

捜査関係者によると、小力は9日午前、東京都中野区の路上で乗用車を運転中、赤信号で左折。取り締まり中の警察官が免許証を確認したところ、有効期限が約2カ月前に切れていることが判明した。容疑が固まり次第、書類送検する方針。

この件について粗品は「動画で謝罪もされていたんで、許しましょうね」としたが「ただぁ!謝罪するときはできるだけ、長州力から離れたビジュアルで撮影せえや!」とバッサリ。「これ分からんけど、えげつない営業妨害ちゃうん?ぱっと見、長州力やもん」といい「髪形とかさ、本家から離れたビジュアルで撮影せえや」と苦言を呈していた。