ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」第１４回「絶体絶命！」が１２日に放送された。

幕府軍として織田信長（小栗旬）が越前の朝倉義景（鶴見辰吾）に攻め込もうとした矢先、背後で近江の義弟浅井長政（中島歩）が寝返り、織田は挟撃を食らって袋のネズミに。信長と豊臣秀吉（池松壮亮）最大の危機とされる、金ヶ崎の退き口が描かれた。

秀吉が、生きては帰れないであろう敗走織田軍のしんがり役に名乗り出て…。あやうく信長にしんがりを押し付けられかけていた徳川家康（松下洸平）が安堵。秀吉を励まし、せめてもの礼として傷を癒す「松平家秘伝の薬」を渡したが…。

腹心石川数正（迫田孝也）に合図して懐から出させたのは、美しい緑色の紋付袋に入れた薬。秀吉は感激したが、本当はただのかゆみ止め薬だった。

隙あれば信長すら討とうと考えている腹黒家康らしい動きだったが、薬を塗った秀吉は京に奇跡的に生還。弟秀長（仲野太賀）が家康に深く感謝して薬袋を返した。

妙に緑の薬袋が豪華だったことから、これが今後の伏線との見方も。

後に秀吉と家康の立場は逆転。石川数正は徳川を離れ、秀吉に出奔する人物。出奔の理由は諸説あり、戦国有数の謎に数えられる。

将来、思わぬ形で、数正の持っている薬袋が本当はかゆみ止めであることが秀吉にバレて、家康への怒りを増幅させるとの見方も出ている。