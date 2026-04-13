紫 今、TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ「New Walk」のMUSIC VIDEOが公開！

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紫 今（ムラサキイマ）が、新曲「New Walk」のMVを公開した。アメリカ・ニューヨークで撮影されたMusic Videoでは、路上ライブや街角でのセッションなどを通して、国境を越えて歌声を響かせる姿がリアルに映し出された作品となっている。

「New Walk」は、毎週(火)深夜24時〜テレ東系列にて放送中のTVアニメ『左ききのエレン』EDテーマとなっている。

紫 今は作詞・作曲・編曲・アートワーク・MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。昨年4月に配信リリースした「ウワサのあの子」のSNS総再生回数が3億回を突破。本楽曲は国内のみならず、韓国含め海外でもバイラルし続け、MUSIC VIDEOの再生も1200万回を超えている。

新曲「New Walk」のMUSIC VIDEOはアメリカ・ニューヨークで撮影された。ニューヨーカー達とともに街角を颯爽と闊歩するシーンから現地ギタリストとともに路上セッションをするシーンまで、国境を越えた人々と音でつながる姿が印象的な作品に仕上がっている。紫今のルーツをたどるというテーマ通り、父親がジャンベ奏者、母親がゴスペル歌手というバックグラウンドが色濃く映し出されている。

秋にはワンマンツアーを開催することを発表している紫 今。新しい表現に挑戦し続ける彼女の最新作MUSIC VIDEOに多くの期待が集まっている。

●配信情報

TVアニメ『左ききのエレン』EDテーマ

「New Walk」

配信中



配信リンクはこちら

https://MulasakiIma.lnk.to/NewWalk_

●作品情報

TVアニメ『左ききのエレン』

毎週(火)深夜24時〜テレ東系列ほかにて放送開始

テレ東系列 毎週火曜深夜24時〜

AT-X 毎週金曜夜9時〜

リピート放送:毎週火曜朝9時/毎週木曜午後3時

配信情報

Prime Video にて、毎週火曜 深夜24時30分〜見放題最速配信

その他動画配信サービスでも、毎週日曜 深夜24時30分〜順次配信

※その他の配信情報はアニメ公式サイトをご確認ください。

＜ストーリー＞

高校生活も半分が過ぎ、誰もが本格的に進路を考えはじめる頃。デザイナーになるため美大を目指す朝倉光一は、ある日、美術館の壁に殴り描きされたグラフィティに衝撃を受ける。描いたのは、ある出来事をきっかけに才能を封じ込めてきた、左ききの女子高生・山岸エレンだった。

いつしか二人は「描く」ことを通じてお互いを認めあい、光一はデザイナー、エレンは画家への道を歩み始めるが――。

＜Profile＞

[ 作詞・作曲・編曲・歌唱：私 ] 紫 今（ムラサキイマ）

作詞・作曲・編曲・アートワーク、MVプロデュースまでを一貫して手がける、23歳の新世代クリエイター。幼少期からゴスペルやアフリカ音楽に親しみ、5オクターブの声域を持つハスキーボイスで、シャウト、フェイク、ホイッスルボイスを自在に操る。

2023 年「ゴールデンタイム」で配信リリースを開始。2024年「魔性の女A」・2025年「ウワサのあの子」と2年連続でMV1,000万回再生に到達し、2曲のSNS再生は計10億回を突破。

自身初のワンマンライブ「Mulasaki Ima LIVE 2024 “Episode 0″」は東阪ともにソールドアウトを記録。2025年11月開催のワンマンライブ「Backrooms Parade」もソールドアウト。「COUNTDOWN JAPAN」には2024年・2025年2年連続出演。2025年はILLIT「時よ止まれ」に歌詞提供し、韓国にて初海外フェス「WONDERLIVET」にも出演。

国内のみならず海外でもバイラルを起こし続ける新世代クリエイター。

©︎かっぴー/アニメ「左ききのエレン」製作委員会

関連リンク

紫 今 オフィシャルサイト

https://mulasaki-ima.com/

TVアニメ『左ききのエレン』公式サイト

https://eren-anime.com/