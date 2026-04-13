21:15　
デギンドスECB副総裁、スペイン経済会議出席

21:30　
カナダ住宅建設許可（2月）
予想　N/A　前回　4.8%（前月比)

22:00　
テイラー英中銀委員、マクロ経済会議出席

23:00
米中古住宅販売件数（3月）
予想　404.0万件　前回　409.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-1.0%　前回　1.7%（中古住宅販売件数・前月比)

14日
7:15　
ハウザー豪中銀副総裁、討論会出席

7:20　
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）

植田日銀総裁、米国訪問（18日まで）
IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）
CRU世界銅会議（サンディエゴ、15日まで）
OPEC月報

米主要企業決算
ゴールドマンサックス

※予定は変更されることがあります。