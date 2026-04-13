ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:15

デギンドスECB副総裁、スペイン経済会議出席



21:30

カナダ住宅建設許可（2月）

予想 N/A 前回 4.8%（前月比)



22:00

テイラー英中銀委員、マクロ経済会議出席



23:00

米中古住宅販売件数（3月）

予想 404.0万件 前回 409.0万件（中古住宅販売件数)

予想 -1.0% 前回 1.7%（中古住宅販売件数・前月比)



14日

7:15

ハウザー豪中銀副総裁、討論会出席



7:20

ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）



植田日銀総裁、米国訪問（18日まで）

IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）

CRU世界銅会議（サンディエゴ、15日まで）

OPEC月報



米主要企業決算

ゴールドマンサックス



※予定は変更されることがあります。

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