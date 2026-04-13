ＮＹ市場 この後のイベント
21:15
デギンドスECB副総裁、スペイン経済会議出席
21:30
カナダ住宅建設許可（2月）
予想 N/A 前回 4.8%（前月比)
22:00
テイラー英中銀委員、マクロ経済会議出席
23:00
米中古住宅販売件数（3月）
予想 404.0万件 前回 409.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.0% 前回 1.7%（中古住宅販売件数・前月比)
14日
7:15
ハウザー豪中銀副総裁、討論会出席
7:20
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
植田日銀総裁、米国訪問（18日まで）
IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）
CRU世界銅会議（サンディエゴ、15日まで）
OPEC月報
米主要企業決算
ゴールドマンサックス
※予定は変更されることがあります。
デギンドスECB副総裁、スペイン経済会議出席
21:30
カナダ住宅建設許可（2月）
予想 N/A 前回 4.8%（前月比)
22:00
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23:00
米中古住宅販売件数（3月）
予想 404.0万件 前回 409.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -1.0% 前回 1.7%（中古住宅販売件数・前月比)
14日
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ハウザー豪中銀副総裁、討論会出席
7:20
ミランFRB理事、討論会出席（質疑応答あり）
植田日銀総裁、米国訪問（18日まで）
IMF世銀春季会合（ワシントン、18日まで）
CRU世界銅会議（サンディエゴ、15日まで）
OPEC月報
米主要企業決算
ゴールドマンサックス
※予定は変更されることがあります。