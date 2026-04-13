◇イタリア・セリエA パルマ1―1ナポリ（2026年4月12日 パルマ）

パルマの日本代表GK鈴木彩艶が新加入選手の初アシストを“アシスト”した。2位ナポリをホームに迎えた一戦で開始直後に自陣ゴールエリアのすぐ外から60メートル超のロングパスを最前線のFWエルフェジに通し、頭でつないだボールをFWストレフェッザがゴール。わずか35秒で難敵から先制点を奪った。

攻撃に直結するロングフィードは鈴木彩の強みの一つだ。今冬にフランス2部グルノーブルから加入し、初先発だった1メートル96のエルフェジは高さを生かした絶妙なパスに「高くジャンプしたので（鈴木彩に）高く蹴ってもらう必要があった。練習で試したことはなかったけどね」と感謝。「ホームでの初先発にとても満足している。初めてのアシストも記録できたし、試合のスタートはこれ以上ないほど素晴らしかった」と満足感を漂わせた。

日本代表の守護神は終了間際には相手の鋭いシュートを阻止して1―1の引き分けに攻守で貢献。パルマは14位に順位を落としたものの、逆転連覇に向けて5連勝していた昨季王者の勢いを止め、降格圏の18位レッチェとの勝ち点差を9に広げた。