俳優の唐沢寿明（62）が、13日放送のテレビ朝日系「帰れマンデー見っけ隊！！」（月曜後7・00）に出演し、妻の女優・山口智子（61）とのエピソードを明かした。

番組ではお笑いコンビ「タカアンドトシ」、女優・當真あみとともに、東京・伊豆大島のお勧めスポットを巡るロケに参加した。

趣味を聞かれると、「車かな。古い車ね」と返答。「そういう（車好きの）人たちと集まって、被災地に行って、寄付するとか、そういうのはやってますね。いい年こいたら、人のために何かしないと」とつぶやいた。クラシックカーに乗って、山口とドライブしたり、イベントに参加する様子がたびたび報じられる。

山口とは、88年にNHK連続テレビ小説「純ちゃんの応援歌」で、姉弟役として共演。95年に結婚し、昨年そろって所属事務所から独立し、個人事務所「TEAM KARASAWA」を設立した。

トシからは「ゴルフはやらないんですか？」と問われた。唐沢は「ゴルフはやらない。ゴルフはうちの奥さんと付き合い始めのころに、“ゴルフをやったら別れる”と言われて」と告白。一同を驚かせた。

理由は「分からない」という。「ゴルフやっているやつに、ひどい目に遭ったんじゃない？そうだと思うなあ」と推測していた。