ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「家を建てるなら私の部屋も作って？」義母が突然の交渉!? 土地をあ… 「家を建てるなら私の部屋も作って？」義母が突然の交渉!? 土地をあげる代わりに部屋がほしいという希望は受け入れるべき？ 「家を建てるなら私の部屋も作って？」義母が突然の交渉!? 土地をあげる代わりに部屋がほしいという希望は受け入れるべき？ 2026年4月13日 20時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 義母からの呼び出しに重い気持ちで足を運んだ奈々。そこで聞かされた『土地はあるわよ』という話は、一見すると救いの手のように見えました。でも、その条件を聞いた瞬間…奈々の表情は一変してしまうのです。>>【まんが】住宅購入に口を出す義母(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】住宅購入に口を出す義母 結婚5年、ラブラブだったはずなのに…夜を拒まれ続けた私が知った“衝撃の言い訳”【裏切りには代償を Vol.2】 「早く出ていってよ」話が通じない姉を説得したら…妻は意外なことを言い出した【姉が帰らない理由 第2話】