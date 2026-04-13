「家を建てるなら私の部屋も作って？」義母が突然の交渉!? 土地をあげる代わりに部屋がほしいという希望は受け入れるべき？

「家を建てるなら私の部屋も作って？」義母が突然の交渉!? 土地をあげる代わりに部屋がほしいという希望は受け入れるべき？