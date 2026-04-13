お笑いコンビ「北陽」の虻川美穂子（51）が13日、自身のインスタグラムを更新。一日の食事量を公開した。

虻川は、「先日の1日の食事。先生が驚いたのをきっかけに量を減らそうと思ったよ」とし、「普段は間食の写真撮らないから、写真にすると多いかもね、、、。これから間食のたびに写真撮ったら食べる量も減るかも？！自分を律するために載せておくよ」と、とある1日の食事記録を公開。

「8時 間食 南部せんべいチョコがけ」として写真をアップしたものの、実際には「写真の3倍食べた」と告白。

続く午前9時の朝食」は「メロンパン2個 甘いカフェオレ ハムほうれん草のチーズがけ」。さらに午前11時にも間食をし、「メロンパン2個 カフェオレ」を口にしたことを明かした。

この日、4食目の昼食は「焼きそば ご飯」のダブル炭水化物。午後3時には2度目の間食で「とうふドーナツ」もこれもまた「写真の2倍食べた」と正直につづった。

午後7時の夕食はごはん、味噌汁、ナスと肉の炒め物、サラダの健康的な内容。この日最後の食事は午後8時半の間食で、バナナとドーナツを食べていた。

ファンからは「50代でこれだけ食べられるって羨ましいくらいです」「3倍食べたが最高に面白いです」「あたしも45になるっつうのに食欲旺盛で困ってます」「食べ過ぎちゃう気持ちわかるー」などのコメントが寄せられていた。