Photo: 小野寺しんいち

「なんとなくスゴイ」

そんな機能に興味なし。欲しいのは、必要最低限なのにちゃんと最先端なシンプルスマホ。

これにちょっとでもビビッとくるなら、「Pixel 10a」結構ありな選択肢かもしれませんよ！

Photo: 小野寺しんいち

明日4月14日から、Pixel 10シリーズの廉価モデル、Google Pixel 10aが発売開始。価格は128GBで79,900円と、前モデルのPixel 9aから据え置きとなりました。

廉価版で気になるのは、無印版からどこまで機能が削られて、前モデルよりどこがアップデートされたのか。いち早くGoogleからお借りできたので、その辺りレポートしていこうと思います！

スペックのチェックから

Photo: 小野寺しんいち

まずは、ざっとメインどころのスペックを確認しておきましょう。

プロセッサ：Google Tensor G4 メモリ：8GB ストレージ：128GB / 256GB ディスプレイ：6.3インチ、1,080 x 2,424 pOLED カメラ：48MP（広角）、13MP（ウルトラワイド）、13MP（前面） バッテリー：標準 5,100 mAh（最小 5,000 mAh） サイズ：縦 153.9 mm、横 73.0 mm、厚さ 9.0 mm 重量：183g 色展開：Lavender / Berry / Fog / Obsidian / Isai Blue（日本限定モデル）

Pixel 9a、Pixel 10との比較表はこちらです。

Image: 小野寺しんいち

とにかくシンプルに。Pixel 10a、4つの削ぎ落としポイント

ではでは、どこまで機能はシンプルになっているんでしょう？

廉価版モデル、Aシリーズゆえの徹底。Pixel 10やPixel 10 Proの主力端末から色々と機能を削り、しっかりコストダウン、そして見た目も使い勝手もシンプルに。抑えておきたい4つの削ぎ落としポイントを紹介します。

Photo: 小野寺しんいち

前モデルと同じチップ。意外と英断か？

一つ目は、ちょっとガッカリ感もあるプロセッサ。上位機種で使われている最新の「Tensor G5」ではなく、前モデルのPixel 9aと同じ｢Tensor G4｣が採用されました。

しかしここは、近年のメモリの高騰を考えると仕方がない部分とも言えそうです。G5を使えば価格が上がる。そしたらAシリーズの意味ないですからね。G4でもしっかりGeminiを使えるので、むしろAシリーズを求めるユーザーには良い判断とも言えるかも。

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カメラも進化なし。でも48MPは強い

そして、カメラ。こちらも前モデルと全く変わっておりません。48MPの広角カメラと、13MPのウルトラワイドカメラの構成です。Pixel 10以上に付属の、望遠カメラはありません。

確かに望遠なしだと撮影の幅は狭まりますが、日常的な撮影なら十分という人も多いのではないでしょうか。それに望遠カメラがないだけで、ズームできないわけじゃない。最大8倍の超解像ズーム（AIで補正するズーム）は可能です。

さらに、ゆってもカメラは48MPですからね。iPhone 17 Proのメインカメラも同じ48MP。現行のスマホの中ではトップレベルの画素数です。

Pixel 10aでパチり。

Pixel 10aで撮影

しっかりAI補正も効いていて、Pixelならではの一瞬で映える写真が撮れました。

Pixel 10とも比較してみました。

Pixel 10で撮影

Pixel 10aで撮影

Pixel 10で撮影

負けず劣らずな写真が撮れているように感じます。

使えない機能もあるけれど、ちゃんとAI使えます

AI機能も絞られています。Pixel 10やPixel 10 Proで使える、ユーザーのニーズを予測して提案を行う「マジックサジェスト」や、通話をリアルタイムに翻訳する「マイボイス通訳」なんて驚きの機能はおあずけ。

カメラコーチ使用中

ただ、進化した「かこって検索」や、着用イメージを確認できる「バーチャル試着」、こうやって写真撮るといいよと教えてくれる「カメラコーチ」、集合写真で全員がいい感じの表情になる「オートベストテイク」などの最新AI機能は使えます。

いろんなスマホを触ってきた経験上、PixelのAI機能って、頭一つ抜けてます。人によって使う使わないは分かれると思いますが、これぞPixelならではの体験。最も低価格なスマホでも触れることは、一つの価値と言えると思います。

Photo: 小野寺しんいち

カメラが埋め込まれ、スッキリボディに

そして、見た目は過去イチ、いやスマホイチ？ シンプルになりました。

見てください、この背面のツルッと感。カメラの出っ張りがなくなり、凹凸のない非常にシンプルなデザインになりました。

Photo: 小野寺しんいち

これ、実際に手に持つとその良さを実感できます。これだけでなんだかスマホの手馴染みがいいんです。手に持ち、手で握り、ポケットに入れ、と、いつものスマホ体験がツルんと心地いい。

これだけはマスト。Pixel 10a、5つの進化ポイント

一方で、ちゃんと9aから進化している機能も存在します。実は、このアップデートがかなり効いている。

Photo: 小野寺しんいち

ついに、カバーガラスがアップデート

Pixel Aシリーズが、もっと頑丈になりました。

今回ディスプレイに採用されたのが、「Corning Gorilla Glass 7i」。前モデルの9aが使っていたのは「Corning Gorilla Glass 3」という10年以上も前のもの。新しくなって、より安心感が増しました。

Photo: 小野寺しんいち

もっと速く充電できるように

充電速度もアップしています。有線では、最大23Wから30Wへ、ワイヤレスでは最大7.5Wから10Wへ進化しました。

「ヤバ！ 充電してない、速くたまってくれー！」な朝など、充電スピードが少しでも速くなるのは、日々の生活に直で効いてくる改善です。

ちなみに、バッテリーもパワーアップしていて、スーパー バッテリー セーバー使用時のバッテリー駆動時間が最長120時間と、9aより20時間プラスになりました。今回は数日間のレビューでしたが、バッテリー持ちの良さを少なからず体感しました。

Photo: 小野寺しんいち

明るい外でも見やすいように

そして結構ありがたいのが、輝度が上がったこと。10aはピーク輝度が3,000ニトで、9aの2,700 ニトを上回ります。太陽の下で使っても、見にくいなんてことはありませんでした。

発熱防止設計に

細かいですが、モデムがPixel 10と同世代のものに更新されています。9aの弱点だった発熱や激しいバッテリー消費が抑えられる設計になりました。

これも、普段使いにありがたいやつ。

純正カバーをつけて Photo: 小野寺しんいち

エアドロ対応で、iPhoneとのやりとりが可能に

そして隠れた目玉機能が、AirDropとの連係です。

標準のファイル転送機能Quick Shareを使い、データをiPhoneに送れるようになりました。これまでAndroid OS、iOSを隔ててきた悲しき壁。Aシリーズも、この壁突破します！

良いものを確実に。そんな気持ちに応えるPixel 10a

Photo: 小野寺しんいち

総評としては、大きな進化はないものの、基礎力が上がり、よりしっかり使える端末になったという感じ。

Aシリーズに求められるものって、こんなところですよね。

なるべく価格を抑えなるべく使いやすくだけど必要な機能はちゃんと網羅している

これらをしっかり、しかも高いクオリティで満たしているスマホだと思います。

とはいえ、廉価版で79,900円かぁ。安いとは言い難い。その分、着々と実力を身につけた裏切らない良スマホ、Pixelの安定感に魅力を感じられれば、この価格も頷けるとは思います。

別に驚くようなことができなくてもいい。ちゃんと良いものを確実に。でもPixelらしさも忘れずに。そんな新しいお手頃Pixel、ハマる人結構いるのでは？