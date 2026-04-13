か、か、可愛いーーーッッ！！【ガチャ】素通り不可避！「新作キャラグッズ」

豊富に種類のある【ガチャ】のなかでも人気な、キャラクターのカプセルトイ。新商品にも、毎週のように新旧さまざまなキャラクターのアイテムが登場するため、幅広い世代から注目されるほどの人気ぶりです。そこで今回は、見つけたら回したい「新作キャラグッズ」を紹介します。

ぎゅーっと抱きしめる姿が可愛すぎ！

しんちゃんのうるうるっとした瞳が特徴的な「クレヨンしんちゃん ぎゅーこっと」。全5種類のラインナップには、しんちゃんをはじめとするカスカベ防衛隊のメンバーが揃っています。このマスコットで注目したいのが、各キャラクターがぎゅーっと抱きしめているアイテム。それぞれが好きなものを抱きしめている、幼稚園児ならではの可愛さがポイントです。

大人気の平成レトロを楽しもう

「平成ファンシー おはじきシール めじるしチャーム」は、平成女児必見の懐かしキャラクターが勢揃いしたアイテム。平成女児なら思わず「これ、懐かしい！」と思うようなキャラクターと、平成のシールブームで人気だったおはじきシールがセットになっているため、ついついガチャを回す手が止まらなくなりそうです。

見つけた瞬間、思わず足を止めたくなる【ガチャ】の「新作キャラグッズ」。子どもも大人も夢中になる可愛さのため、見つけたらチェックしてみて。

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writer：河合 ひかる