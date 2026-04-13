畑芽育の“友達”関西人、ドラマ登場で驚きの声「えっ」「標準語でびっくりした!!」
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）第1話が12日に放送され、人気芸人のゲスト出演が話題となった。
【写真】マユリカ中谷の「めちゃくちゃ上手！」な演技シーン
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
第1話は、冒頭いきなり、未央の母・美郷（榊原郁恵）が転落死するシーンから始まった。それを、ユメが目撃していた。転落に巻き込まれた近藤宏（原田龍二）は重体となり、未央は現実を受け入れらず、引っ越すことになった。そして、引越し作業員としてユメがやって来た。
主人公2人が出会う需要なシーンで、未央のアパートの隣人を演じたのはマユリカ・中谷。SNSでは「えっ、マユリカの中谷さん!?」「マユリカの中谷が出てきた」「中谷さんめっちゃ標準語でびっくりした!!」などと反響を呼んだ。
中谷は、畑とプライベートで「友達」。また、マユリカはFRUITS ZIPPERの公式お兄ちゃんとして知られ、志田もFRUITS ZIPPER推しを公言しているとあって、視聴者にはうれしい3ショットとなった。
【写真】マユリカ中谷の「めちゃくちゃ上手！」な演技シーン
今作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育む姿を描く。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
主人公2人が出会う需要なシーンで、未央のアパートの隣人を演じたのはマユリカ・中谷。SNSでは「えっ、マユリカの中谷さん!?」「マユリカの中谷が出てきた」「中谷さんめっちゃ標準語でびっくりした!!」などと反響を呼んだ。
中谷は、畑とプライベートで「友達」。また、マユリカはFRUITS ZIPPERの公式お兄ちゃんとして知られ、志田もFRUITS ZIPPER推しを公言しているとあって、視聴者にはうれしい3ショットとなった。