第2子妊娠中の西野未姫、“最近ハマってる”料理披露 娘の食事と並ぶ食卓に反響「具がたっぷりで美味しそう」「暑くなってきたからぴったり」
【モデルプレス＝2026/04/13】元AKB48でタレントの西野未姫が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。最近のお気に入り料理と1歳長女の食事を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「娘さん用のミニサイズが可愛い」具だくさんの冷やし中華
西野は「最近冷やし中華にハマってる」とコメントを添え、写真を投稿。蒸し鶏、錦糸卵、きゅうりがたっぷりと盛られた冷やし中華と、子供用に小鉢に取り分けられた冷やし中華、ほぐした焼き魚と豆の入った熊の器が並ぶ食卓を公開した。
この投稿に、ファンからは「具がたっぷりで美味しそう」「暑くなってきたからぴったり」「彩りがきれい」「栄養満点」「娘さん用のミニサイズが可愛い」などの声が上がっている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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【写真】第2子妊娠中の27歳元AKB「娘さん用のミニサイズが可愛い」具だくさんの冷やし中華
◆西野未姫、具だくさん冷やし中華を披露
西野は「最近冷やし中華にハマってる」とコメントを添え、写真を投稿。蒸し鶏、錦糸卵、きゅうりがたっぷりと盛られた冷やし中華と、子供用に小鉢に取り分けられた冷やし中華、ほぐした焼き魚と豆の入った熊の器が並ぶ食卓を公開した。
◆西野未姫の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「具がたっぷりで美味しそう」「暑くなってきたからぴったり」「彩りがきれい」「栄養満点」「娘さん用のミニサイズが可愛い」などの声が上がっている。
西野は2022年11月に山本と結婚し、2024年10月に第1子となる長女・にこりちゃんを出産。2026年1月4日には第2子の妊娠を明かし、2月6日にYouTubeで第2子の性別が男子であることを発表した。また離乳食幼児食コーディネーターの資格取得を公表している。（modelpress編集部）
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