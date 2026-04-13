中川翔子、生後6ヶ月双子弟の“つかまり立ち”報告「感動の瞬間」「どんどん成長してる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/13】歌手でタレントの中川翔子が4月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。双子の弟のつかまり立ちを披露し、話題となっている。
【写真】双子出産の40歳美人歌手「しれっと立ってて可愛い」双子弟“つかまり立ち”の瞬間
中川は「つかまり立ちしかかってる」「つかまりだち」とコメントを添えた写真をそれぞれ投稿。双子の弟が中川と思われる人物の膝に手をついてつかまり立ちの一歩手前の体勢になっている様子と、おもちゃの取っ手を握りしっかりとつかまり立ちをしている様子を披露した。
この投稿に、ファンからは「もうそんなことまでできちゃうの？」「どんどん成長してる」「尊い」「感動の瞬間」「この瞬間を撮れてるの凄い」「しれっと立ってて可愛い」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】双子出産の40歳美人歌手「しれっと立ってて可愛い」双子弟“つかまり立ち”の瞬間
◆中川翔子、双子弟のつかまり立ちに喜び
中川は「つかまり立ちしかかってる」「つかまりだち」とコメントを添えた写真をそれぞれ投稿。双子の弟が中川と思われる人物の膝に手をついてつかまり立ちの一歩手前の体勢になっている様子と、おもちゃの取っ手を握りしっかりとつかまり立ちをしている様子を披露した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「もうそんなことまでできちゃうの？」「どんどん成長してる」「尊い」「感動の瞬間」「この瞬間を撮れてるの凄い」「しれっと立ってて可愛い」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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