MUCHAの新たな香り「ブル・デシャンプ1897」♡透明感フレグランス登場

日常にそっと寄り添う上質な香りを楽しみたい方に♡MUCHAから新たな香り「BLEU DESCHAMPS 1897」が登場します。ミュシャの作品からインスパイアされたフレグランスは、清潔感とやさしい温もりを感じる特別な一品。香りだけでなく、ハンドケアやポーチなどのアイテムも揃い、トータルで世界観を楽しめるコレクションです♪

透明感あふれる新たな香り♡

「BLEU DESCHAMPS 1897」は、ホワイトリネンを思わせるクリーンな印象にフローラルとムスクが重なる香り。

40mL

13mL

8mL

オードトワレは40mL 14,960円、13mL 6,930円、8mL 3,960円（税込）。

ベルガモットやペアーの爽やかさから始まり、フリージアやジャスミン、ローズの花々がやさしく広がります。

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ケアアイテムも充実♡

「フレグランスハンドソープN」（250mL 3,740円税込）は、やさしい泡でしっとりと洗い上げる一品。

「リッチハンドクリームN」（40g 3,190円税込）はセラミドやヒアルロン酸などを配合し、潤いを保ちながらべたつきにくい仕上がり。香りとスキンケアを同時に楽しめます。

ポーチや雑貨も魅力♡

「シア―ポーチ」（5,720円税込）は透け感素材に刺繍デザインを施した軽やかなアイテム。

「エンボスポーチ」（6,930円税込）は立体感ある加工で高級感のある仕上がり。フレグランスや小物の収納にもぴったりです。

香りで楽しむ日常の美しさ

MUCHAの新たな香りは、日常のひとときをやさしく彩る特別なコレクション♡香り・ケア・雑貨まで揃うラインナップで、自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。

軽やかで透明感あふれる香りとともに、心地よい毎日を楽しんでみてください♪