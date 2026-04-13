自民党の野田聖子衆議院議員（65）が、高校に入学した15歳の息子・真輝さんとの親子ショットを披露し、注目を集めている。

【映像】生後2年以上入院した息子との入学式ショット（複数カット）

2011年1月、50歳の時に真輝さんを出産した野田。真輝さんは心臓などに複数の先天性の病気があり、2歳3カ月まで入院生活を送っていた。SNSでは、右半身にまひのある真輝さんが左手をあげて母の当選を祝福する姿や、中学校の卒業式での親子ショットなど、たびたび日常の様子を発信してきた。

生後2年以上入院した息子が高校入学

2026年4月12日に更新したブログでは、真輝さんが高校に入学したことを報告。「新しい学校、新しい先生、新しい友達。たくさん思い出作ってほしい。いいことばかりでなく、つらいこと、悲しいこと、悔しいことを乗り越えてほしい」「ちょっとイキってる男と、となりで緊張してる保護者。こんな日が来てくれるとは、15年前には1ミリも思えなかったから君からのご褒美にこたえるため、仕事頑張るよ、でも、笑ってないし」とコメントし、高校の制服を着こなした真輝さんとの親子ショットも公開した。

（『ABEMA NEWS』より）