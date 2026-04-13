お笑いコンビ・ちゃんぴおんず（日本一おもしろい大崎、大ちゃん）が、市川團十郎の威圧感に「怖すぎる」と恐怖を語るも、團十郎本人は「めちゃくちゃ面白かった」とネタを絶賛する場面があった。

【映像】市川團十郎がいきなり笑顔？ちゃんぴおんずのネタ

4月12日、制限時間1分間で笑わせることができれば賞金獲得の『市川團十郎を笑わせたら1000万円』企画が『30時間限界突破フェス』内で生放送され、24組の芸人が“絶対に笑わない男”の牙城に挑んだ。團十郎が歯を見せる、もしくは声を出して笑えば成功となる。

トップバッターとして登場したちゃんぴおんずは、冒頭から持ち前のハイテンションでリズミカルなギャグでたたみ掛け、團十郎も思わず顔をほころばせる。さらに息のあったコミカルな動き、大ちゃんが「『地面師』の北村一輝」のモノマネを立て続けに披露したが、惜しくもタイムオーバーでチャレンジ失敗となった。

MCの東野幸治から「お客さんは大爆笑でした」とフォローが入るも、大崎は「お客さんは笑わなくていいから！（團十郎さんを）集中させたいから！」と要望。また、大ちゃんは「出てきて、團十郎さん怖すぎます。怖すぎる！（北斗の拳の）サウザーが座ってる感じ」と威圧感に圧倒された様子で、大崎も「笑わなくていいですけど、怖い顔するのやめましょう！」と訴えた。

一方で、ネタの感想を求められた團十郎は「めちゃくちゃ面白かったですね。（途中も）危なかったです」と予想外の高評価。さらに「押されたらヤバかった」とあと一歩のところまで追い詰めていたことが明かされると、大崎は「押せばよかったかー！」と悔やんでいた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送した特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行した。（ABEMA『市川團十郎を笑わせたら1000万円』より）