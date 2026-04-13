■14日(火)は西日本で雨の範囲広がる

14日(火)は九州で午前中から雨が降り出す見込みです。次第に本降りとなり、夕方は雨脚の強まる所もありそうです。中国・四国も午後は次第に雨が降り出すでしょう。

■近畿〜関東もにわか雨の可能性

近畿〜関東は午前中、晴れ間がありますが、午後は次第に雲が増えてきそうです。夕方以降は内陸を中心に、所々で雨が降るでしょう。関東南部も夜はパラッと雨が降る可能性がありますので、折りたたみ傘があると安心です。



■北日本は晴れ

北海道はよく晴れるでしょう。東北も穏やかに晴れそうです。さくらが見頃となっている所では、お花見日和となるでしょう。海風が吹く仙台は気温の上がり方が鈍く、最高気温は15℃の予想です。昼間もトレンチコートなど、上着があった方がよさそうです。

■朝は関東で濃い霧に注意

13日(月)午後7時現在、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都に濃霧注意報が発表されています。14日(火)未明から昼前にかけて、濃霧により見通しが悪くなる可能性がありますので、車の運転などはご注意ください。



■昼間の気温は近畿〜関東で広く5月並み

14日(火)の朝の最低気温は西日本で平年より5℃くらい高い予想です。

【14日(火)予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 6℃（＋1 4月下旬）

仙台 7℃（＋1 4月中旬）

新潟 8℃（＋3 4月下旬）

東京 13℃（±0 5月上旬）

名古屋 12℃（＋1 4月下旬）

大阪 15℃（＋1 5月上旬）

福岡 17℃（＋2 5月下旬）

日中の最高気温は東日本と近畿で広く5月並み。長野や大阪は25℃と夏日になる予想です。一方、雨の福岡は朝からあまり気温が上がらないでしょう。

【14日(火)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 14℃（±0 4月下旬）

仙台 15℃（-3 4月中旬）

新潟 17℃（-4 4月中旬）

東京 23℃（-1 5月中旬）

名古屋 23℃（±0 5月上旬）

大阪 25℃（＋3 5月中旬）

福岡 20℃（-3 4月中旬）

■15日(水)は東日本・東北も雨具の出番

14日(火)の雨は西日本が中心ですが、15日(水)は雨の範囲が東に広がりそうです。15日(水)の午後は東海や北陸で、夜には関東や東北も傘の出番となるでしょう。

■天気は春らしく周期変化

16日(木)は関東や東北で朝まで雨が残りますが、天気は次第に回復するでしょう。ただ、17日(金)は早くも次の雨雲が西日本にかかりそうです。18日(土)は全国的に曇りや雨となるでしょう。その後、19日(日)〜20日(月)は広い範囲で晴れそうです。最高気温は平年と比べて高い日が多く、西日本・東日本は20℃以上の日が続く予想です。16日(木)以降は札幌でも15℃以上の日が続くでしょう。

■大型で猛烈な勢力の台風4号 あすサイパンを直撃へ

13日(月)午後3時現在、大型で猛烈な勢力の台風4号は、マリアナ諸島を北西方向に進んでいます。中心付近の最大瞬間風速は85メートルに達しているとみられます。

台風はこの先、猛烈な勢力を維持したまま、14日(火)午後にはサイパンを直撃しそうです。その後、15日(水)頃からは次第に進路を北寄りから北東に変えて、週末は小笠原諸島の南東の海上を進みそうです。小笠原諸島では週後半、高波や強風の影響が出るおそれがありますので、ご注意ください。