【ひらがなクイズ】メキシコ料理がヒント！ 共通する2文字を1分以内に当ててみよう！
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！ パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。
今回は、秋の野原を彩る花から、数に関する言葉、そして人気のメキシコ料理まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□もす
□□う
た□□
ヒント：秋を代表するキク科の花や、物の数、そしてスパイシーな具材を挟んで食べるメキシコ発祥の料理を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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↓
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▼解説
それぞれの言葉に「こす」を入れると、次のようになります。
こすもす（コスモス）
こすう（個数）
たこす（タコス）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、季節の花、数える時の単位、そしてカタカナ語の料理名が並んでいました。一見接点のないジャンルの言葉でも、共通の「音」をフックに記憶を探ることで、脳のネットワークが多角的に刺激されるはず！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、秋の野原を彩る花から、数に関する言葉、そして人気のメキシコ料理まで、3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□う
た□□
ヒント：秋を代表するキク科の花や、物の数、そしてスパイシーな具材を挟んで食べるメキシコ発祥の料理を思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：こす正解は「こす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こす」を入れると、次のようになります。
こすもす（コスモス）
こすう（個数）
たこす（タコス）
どれも正しい言葉になりますね。今回は、季節の花、数える時の単位、そしてカタカナ語の料理名が並んでいました。一見接点のないジャンルの言葉でも、共通の「音」をフックに記憶を探ることで、脳のネットワークが多角的に刺激されるはず！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)