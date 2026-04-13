「カラオケまねきねこ」と『桃太郎電鉄』シリーズのコラボキャンペーンが、4月13日から5月12日まで東京都内8店舗限定で開催される。

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本キャンペーンは、カラオケまねきねこ全店に導入されているエンタメプラットフォーム「E-bo（イーボ）」で展開中の『桃太郎電鉄 ～昭和 平成 令和も定番！～ for E-bo エンタメボックス』を対象店舗でプレイした来店客に、店舗限定デザインのオリジナルステッカーを1人1枚配布するもの。景品がなくなり次第終了となる。

対象店舗は、上野中央通り店、浅草店、秋葉原電気街口店、八重洲店、金のまねきねこ有楽町店、品川港南口店、新宿東南口店、渋谷本店の都内8店舗。

あわせてSNS抽選キャンペーンも実施される。もらったステッカーをSNSに投稿した人の中から抽選で30名に「5,000まねきpt」が付与される。

「E-bo」は、カラオケまねきねこが独自に開発・提供するオリジナルカラオケ機種。アーティスト本人が演奏・録音した原盤音源を使用できる「本人音源」機能をはじめ、歌唱によるポイント獲得やミッション挑戦など、ゲーム感覚で楽しめる機能を多数搭載している。外部パートナー企業が提供するコンテンツを購入・体験できる機能も備えている。

なお、『桃太郎電鉄』シリーズは1988年の第1作目以来、累計販売本数が1990万本（12月末時点）を超える人気すごろくゲーム。11月13日には最新作『桃太郎電鉄２ ～あなたの町も きっとある～』（Nintendo Switch 2、Nintendo Switch）が発売され、累計出荷本数は100万本（3月末時点）を突破している。

（文＝リアルサウンドテック編集部）