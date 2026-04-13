Image: Alfred-Wegener-Institute / Christian Haas

名前は｢わらじアイランド｣で。

島を隠すなら氷山のど真ん中にと言わんばかりに、衛星画像でも、実際に接近して目視しても、周囲を漂う氷山との見分けがつかなかった未踏の島を、探検隊の科学者たちが南極のウェッデル海で偶然見つけちゃったそうです。海図にも載っていない島なのだとか。

氷山のような島、南極の海で見つかる

アルフレート・ヴェーゲナー研究所（AWI）の砕氷船であるポーラーシュテルン号チームによると、島の大きさは約6,200平方メートルで、ホワイトハウスと同じくらい。サッカー場よりも一回り小さい感じ。名前は、まだついていません。

この島の測量は終わっており、正確な地理座標は、近いうちに国際海図やその他の重要なデータセットに追加される予定だそう。

AWIのプレスリリースによると、この名もなき島は、今年まで1海里ほどずれた位置にあると認識されていて、海図上では｢危険海域｣と曖昧に定義されていました。

その謎に、ポーラーシュテルン号で推進データの収集と分析を担当し、ソナーやレーザー強度方向探知機を用いて海底の地形をスキャンし、海底地形図を作成する役割を担っている地球物理学者のSimon Dreutter氏は興味をそそられたといい、リリースで次のように話しています。

海図には、航行上に未解明の危険がある海域とされていましたが、それがなんなのか、またその情報元がどこなのかは明確ではありませんでした。私は海底地形ラボにあるすべての海岸線をくまなく調べてからブリッジに戻りました。窓の外を見ると、どこか汚れたように見える｢氷山｣が漂っていました。よく観察したら、それがおそらく岩であることに気づいたんです。そこで進路を変更して岩の方へ向かいました。すると、目の前にあるのは島だと次第にハッキリしてきました。

任務の途中でたまたま発見

この未踏の島を発見したのは、融解が止まらない西南極のラーセン棚氷からの氷と水の流れを追跡するために、AWIのヘルムホルツ極地海洋研究センターから派遣されたポーラーシュテルン号と、国際的な科学者や技術者、乗組員93名からなるチーム。

彼らは、2026年2月8日から南極北西部のウェッデル海で探査を行なっていましたが、猛烈な嵐に見舞われ、南極半島の先端に位置し、その名の通り｢デンジャー諸島｣に近い氷のとりでであるジョインビル島の陰への避難を余儀なくされました。その途中で、この未踏の島を発見したとのこと。

Dreutter氏らが収集した海底地形データは、その後乗組員がポーラーシュテルン号を未踏の島から安全な距離まで航行させるのに役立ったそう。ポーラーシュテルン号は、船底の下の深さが少なくとも50メートルある海域へと移動し、島から150メートルの距離を保ちながら、島を周回しました。

そしてポーラーシュテルン号は、船に搭載されている高精度の音響測深機であるマルチ・ビーム測深機（高解像度の3D画像を生成するソナーの一種）を用いて海底を調査し、ドローンを飛ばして、従来の写真計測法で標高データや海岸線の測定を実施。

Image: Alfred Wegener Institute / Simon Dreutter ウェッデル海で新たに発見された島の側面写真

測定によると、この名もなき島は、もっとも高い地点で海抜約16メートル。長さは118メートルで、幅は50メートルあるそうです。果てしなく広い南極の海で、氷山に囲まれていたこんな小さな島をよく見つけましたよね。

島が出現した原因はいまのところ不明

気候変動による氷の融解が島を出現させた決定的な要因だったかどうかは、まだハッキリしていません。ただ、2017年以降、ウェッデル海北西部のこの地域における夏季の海氷の面積と数が明らかに減少しており、｢おそらく表層水温の上昇によるもの｣とポーラーシュテルン号チームは報告しています。

これまでにポーラーシュテルン号が新たに発見したのはこの島だけではありません。2014年には、Boris Dorschel-Herr氏が率いるAWIの海底地形測量チームが南大西洋とウェッデル海でひとつずつ、計2つの海底山脈を発見。位置を特定して報告したそうです。

この島の正式名称は、いずれ国際南大洋海底地形図（IBCSO）に追加されるとのこと。

何にでも自分の名前をつけたがるあの国の大統領に知られる前に登録した方がいいと思います。