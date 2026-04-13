鍵山優真、休養を発表「自分自身を見つめ直す時間を」26〜27年シーズンは試合に出ず
2022年北京・2026年ミラノコルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルで2大会連続で銀メダルを獲得した鍵山優真（22）が13日、自身のインスタグラムを更新。26〜27年シーズンを休養すると発表した。
【写真】「自分自身を見つめ直す時間を」休養を発表した鍵山優真
鍵山は「遅くなりましたが、世界選手権でのたくさんの応援をありがとうございました！」と投稿。「SPでは少しアクシデントがありましたが、皆様の手拍子の歓声と一緒に楽しく滑ることができました。FSでは自分の追い求めていた以上のパフォーマンスをすることができて、ラストのスピンのときからスタンディングオベーションや、たくさんの拍手や声援が聞こえてきて、夢のような時間と最高の景色を見ることができました」と感謝を伝えた。
続けて「ここ数シーズン、悔しい思いをすることが多く、辛いこともありましたが、最後に良い形でシーズンを終えることができて良かったです」と報告。「長いようであっという間のようで長いようなシーズンでしたが、ここまで支えてくださった関係者、周りの方々、そして、応援してくれた皆様、ありがとうございました」と改めて謝意を示した。
「そして、ご報告になりますが、次の2026-27シーズンは試合には出ず、休養を取ることにいたしました」と発表。「今後に向けて、新しい挑戦とともにフィギュアスケートの魅力を再発見したり、自分自身を見つめ直す時間を作って、過ごしていけたらと思います。色んなプロジェクトを進めているのでお楽しみに待っていただけたらありがたいです」と理由も伝えた。
最後に「今後もアイスショーやイベントがあるので、皆様の前で姿をお見せできるのを楽しみにしてます！」と結んだ。
鍵山は2003年5月5日生まれ、神奈川県出身。
【写真】「自分自身を見つめ直す時間を」休養を発表した鍵山優真
鍵山は「遅くなりましたが、世界選手権でのたくさんの応援をありがとうございました！」と投稿。「SPでは少しアクシデントがありましたが、皆様の手拍子の歓声と一緒に楽しく滑ることができました。FSでは自分の追い求めていた以上のパフォーマンスをすることができて、ラストのスピンのときからスタンディングオベーションや、たくさんの拍手や声援が聞こえてきて、夢のような時間と最高の景色を見ることができました」と感謝を伝えた。
「そして、ご報告になりますが、次の2026-27シーズンは試合には出ず、休養を取ることにいたしました」と発表。「今後に向けて、新しい挑戦とともにフィギュアスケートの魅力を再発見したり、自分自身を見つめ直す時間を作って、過ごしていけたらと思います。色んなプロジェクトを進めているのでお楽しみに待っていただけたらありがたいです」と理由も伝えた。
最後に「今後もアイスショーやイベントがあるので、皆様の前で姿をお見せできるのを楽しみにしてます！」と結んだ。
鍵山は2003年5月5日生まれ、神奈川県出身。