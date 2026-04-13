モデルでタレントの益若つばさが新しい家族を迎え入れたことを報告した。

１３日までにインスタグラムで「はじめまして【うにちゃん】です 今日からうにちゃんアカウント開設します！フォロー＆拡散お願いします！」と書き始めると、愛犬の写真を公開。「カニンヘンダックスフンド ２０２６年の１月１日生まれ イエローの毛並みなのでうにちゃんと名付けました。男の子です！」と紹介した。

「息子が寮から戻り春からまた一緒に暮らすことになったので、２人で話し合ってうにちゃんを迎え入れることを決めました 全国色々調べて大阪のブリーダーさんのところまで足を運び、未熟児で産まれたけど一生懸命頑張って育ってる可愛い可愛いうにちゃんに決めました！」と“うにちゃん”を迎え入れる経緯をつづった。

「すでに息子とも仲良しで、子育て奮闘中ですが日々癒されてます 我が家に来る前の沢山可愛い写真もいただいたので、ゆるーく更新していくので、よかったらフォローしてください」と呼びかけた。

この投稿にファンからは「うにちゃん！名前もなにもかもかわいい 成長が楽しみですね」「天使ですかっ？！うにちゃん可愛いすぎてへんな声でました」「お迎えおめでとうございます たまらなくかわいいです、、、」「これからの投稿も楽しみです」などのコメントがあがっている。