２０１４年ソチ五輪フィギュアスケート・ペア代表でミラノ・コルティナ五輪の解説で一躍、人気者となった高橋成美さんが１３日放送の日本テレビ系「有吉ゼミ２時間ＳＰ」（月曜・午後７時）に出演。女性大食いタレントの豪快な食べっぷりを称賛する一幕があった。

この日、ＭＣの有吉弘行、水ト麻美アナウンサーとともにスタジオコメンテーターとして出演した高橋さん。

ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（ＢＡ）銀メダリストの木俣椋真（ヤマゼン）、スノーボード元日本代表の成田童夢さん、お笑いコンビ「ママタルト」の大鶴肥満、そして大食いタレントのギャル曽根が８人前、総重量３・６キロ、カレー、天ぷら、鳥天などがトッピングされた巨大讃岐うどんを５０分で完食するチャレンジグルメに挑む様子を見守った。

木俣ら男性陣がギブアップする中、ギャル曽根ただ１人が４７分５２秒で完食に成功。ギャル曽根の笑顔を見守った高橋さんは「ギャル曽根さんのカレーうどんの食べ方が本当に上手で」と指摘。「アスリートもそうですけど、もちろん技術もあって、何より誰よりも楽しんでる。オリンピックでも金メダリストって誰よりも楽しむんです。その先にあるものをギャル曽根さんに見ました」と称賛していた。