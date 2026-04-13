グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。4月11日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（4月11日（土）付）を発表しました。

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初登場！ 4月8日にリリースされた41枚目のシングルで、センターは5期生の池田瑛紗（いけだ・てれさ）が務めています。初登場！ 4月22日（水）にリリースされる8枚目のシングル「PULSE」のタイトル曲で、メンバーのRIHITO（リヒト）が作詞に参加しています。初登場！ 北海道在住の社会人5人組バンド。同曲は4月1日に配信リリースされたシングルで、朝の情報番組「グッド！モーニング」（テレビ朝日系）のテーマソングにも起用されています。初登場！ 3月27日に配信リリースされた楽曲がランクイン。HANAは、デビュー直後に出演した音楽フェス「CENTRAL MUSIC ＆ ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026」の最終日（4月5日）に出演し、ライブのラストに同曲を披露しました。先週9位から3ランクアップ↑ 4月8日にリリースされたセカンドアルバム『Banquet』のリード曲が2週連続でランクイン。同曲のミュージックビデオは、公開から2日間で100万回再生を突破しました。先週3位から2ランクダウン↓ 3月25日にリリースされたアルバム『産声』の表題曲が2週連続でランクイン。Mr.Childrenは現在、ライブツアー「Mr.Children Tour 2026 “Saturday in the park”」を開催中。11日、12日の2日間は、横浜アリーナ（神奈川県）でおこなわれました。先週2位から2ランクダウン↓ 3月18日にリリースされたシングル「一秒 / Rebellion」の表題曲が3週連続でランクイン。SixTONESも現在、ライブツアー『SixTONES LIVE TOUR 2026「MILESixTONES」』を開催中。次回は、5月2日（土）、3日（日・祝）に新潟県・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンターでおこなわれます。初登場！ 4月3日に先行配信がスタートしたソロ18枚目となるシングル。こちらはテレビアニメ「あかね噺」のオープニング主題歌で、アニメの完全書き下ろし楽曲は、バンド・ソロ含めて初です。先週1位から1ランクダウン↓ 現在公開中の映画「鬼の花嫁」の主題歌として書き下ろした楽曲が2週連続でランクイン。同作品では、メンバーの永瀬廉が主演を務めています。そして、今週の第1位は……？先週6位から5ランクアップ↑ 4月22日にCDリリースされる両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」の表題曲が2週連続でランクイン。こちらは、4月17日（金）公開の映画「人はなぜラブレターを書くのか」の主題歌です。――ほかにも、番組ではゲストパートにシンガーソングライター・Leina（レイナ）さんが登場！ 4月7日にリリースされた新曲「誓い」などについて伺いました。

Leinaさん



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜