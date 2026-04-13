本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
4/13（月）
EUR/USD
1.1450（22.0億ユーロ）
1.1500（6.75億ユーロ）
1.1595（5.49億ユーロ）
1.1640（7.81億ユーロ）
1.1650（13.0億ユーロ）
1.1700（15.0億ユーロ）
1.1720（7.89億ユーロ）
1.1750（11.0億ユーロ）
USD/JPY
157.50（7.44億ドル）
159.50（8.48億ドル）
160.00（7.61億ドル）
GBP/USD
1.3550（5.06億ポンド）
ユーロドルは1.1650と1.1700に大規模設定あり
ドル円は159.50と160.00に中規模設定あり
ポンドドルは1.3550と上方水準に中規模設定あり
4/13（月）
EUR/USD
1.1450（22.0億ユーロ）
1.1500（6.75億ユーロ）
1.1595（5.49億ユーロ）
1.1640（7.81億ユーロ）
1.1650（13.0億ユーロ）
1.1700（15.0億ユーロ）
1.1720（7.89億ユーロ）
1.1750（11.0億ユーロ）
USD/JPY
157.50（7.44億ドル）
159.50（8.48億ドル）
160.00（7.61億ドル）
GBP/USD
1.3550（5.06億ポンド）
ユーロドルは1.1650と1.1700に大規模設定あり
ドル円は159.50と160.00に中規模設定あり
ポンドドルは1.3550と上方水準に中規模設定あり